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【打天下】Anson Kong獲花姐開綠燈批准拍親熱戲　AK與談善言對戲緊張兼害羞

娛樂 11:59 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

關志浩（Anson Kong@MIRROR飾）於夢中跟莊惠（談善言飾）表白。（《打天下》劇照）

ViuTV劇《打天下》除了不乏打鬥場面外，各段感情線也漸漸萌芽。

剛播出的一集劇情講述歐錦棠飾演的馬剛正帶同一眾徒弟包括莊惠（談善言飾）、關志浩（Anson Kong@MIRROR飾）、小玥（葉麗娜飾）及蠟筆（施瑋延飾）上山看日出。關志浩確定自己對莊惠的心意，更在睡夢中向對方表白。

【打天下】談善言親身拍打戲拒用替身　熱愛演戲：是讓我看見世界的窗口

Anson Kong表示早已跟花姐備案並獲准拍攝親熱戲。（《打天下》劇照）

飾演關志浩的Anson Kong表示起初得知有感情戲或會有親熱鏡頭時，十分緊張和尷尬。他指大部份時間都與MIRROR成員相處，笑言：「傾得最多嘅女性係花姐」。AK表示早已向花姐備案或會有親熱戲份，更獲得批准：「花姐說沒所謂，拍吧。不過自己則暫時不想有親熱戲，因為怕尷尬。」

對於有Fans已經「呷醋」表示不可以親吻，他笑言戲份不在自己的控制之內，更大賣關子：「不會劇透著，想知可不可以親吻的話，大家就要追劇才知道了。」

【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合　文女為一件事答應出山助棠哥打天下　

《打天下》的感情線漸漸發展。（《打天下》劇照）

劇中有大量的打鬥場面，AK笑言早已作好準備且不介意受傷。他說：「棠哥在片場很錫住我，所以完全不擔心受傷會拖累MIRROR。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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