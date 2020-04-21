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【觸目驚心】疑外傭1樓爬出踩水管抹窗　網民︰好危險唔使咁搏

親子 12:16 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

有網民影到一名外傭踩著水管抹外窗，令人擔心。

外傭抹窗墮樓意外不時發生，2017年政府修訂清潔外窗條款，規定外傭除了手臂外，身體其他部分不得伸出窗外。不過，昨日（20日）在九龍灣德福花園再現驚險一幕，一名疑似外傭爬出窗外，僅踩著大廈水管抹窗，引起網民譁然。

有網民將驚心動魄一幕影低，上載至facebook群組《外傭僱主必看新聞訊息》稱「真係唔可以咁呀」。從相片中可見，現場為九龍灣德福花園，窗戶沒有窗框，一名疑似外傭爬出1樓單位外抹窗，衣著單薄，雙腳僅踩着大廈外的水管，沒有任何安全措施，稍有不慎恐導致意外發生。

網民一面倒直指非常危險，「使唔使咁博」、「條水管唔受力， 斷咗， 邊個負責？」有人認為顧主好大機會不知情。

有事上嚟有排賠，層樓都跌埋！邊會咁傻冒咁大風險？

有網民解釋，儘管年前已經修訂抹窗條款，但不少工人姐姐的安全意識不足，不懂得用正確方式處理家務，「僱主要睇實啲，唔可以下下由得佢自由發揮。」

僱傭合約修訂不得伸出身體抹外窗

有僱主網民分享，自己的工人姐姐也曾企出窗外抹窗，嚇到她捉返姐姐入屋，「千叮萬囑唔使抹出面， 叫佢一定唔可以爬出去，點知過幾日佢又係咁！」有人索性加錢給姐姐，「求佢唔好再抹窗」。

2016年，一名菲傭在將軍澳高層住所露台抹窗時，失足墮樓爆頭斃命。2017年1月1日隨即修訂外傭標準僱傭合約，新增兩項條款訂明，第一，不論工作的單位是高層或低層，除了地下、露台或走廊以外的窗外，窗戶都須鎖上或固定窗花；第二，外傭除了手臂外，身體其他部分不得伸出窗外。

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責任編輯︰林綺玲

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