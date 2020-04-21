【新冠肺炎】何栢良指政府延長限聚令等措施14天安排合理

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為政府延長限聚令等措施14天安排合理。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（21日）宣布，延長禁止4人以上聚集、規管食肆等限制措施14日至5月7日。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，延長限聚令等措施14日是合理的安排；而港府租用酒店讓無病徵抵港人士通宵等候檢測結果的做法是值得支持。

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何栢良今早接受電台訪問時指出，雖然昨日本港出現零確診個案，但近日仍有本地感染個案出現，港府延長「限聚令」及規管食肆等限制措施14日是合理的安排。他又指，本港的感染個案已逐漸下降，市民若繼續合作及保持個人衛生，有機會達至28天零感染。

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對於港府早前宣布租用九龍城富豪東方酒店，以讓無病徵抵港人士通宵等候檢測結果，他認為做法值得支持，又指相關措施是好的，也是安全的。他舉例指，澳門一月底已經開始租用酒店用作隔離，而其做法仍可做到社區做到零感染，加上本港的做法是入住酒店的旅客都沒有病徵，他認為只要酒店內做好源頭控制，不需要擔心病毒透過排氣口傳播，呼籲附近居住的居民不要自己嚇自己。

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復課方面，澳門政府早前宣布5月初逐步開始復課，他預料本港的社區傳播鏈會在短時間內中斷，屆時政府可以考慮逐步恢復正常工作，包括考慮讓高年級學生先復課。

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責任編輯：郭詩詩