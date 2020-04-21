【新冠肺炎】22歲毒王從美國回國4次檢測呈陰性　隔離14日後「1傳54」疑升降機播毒

▲ 一名22歲女子從美國回哈爾濱後，4次檢測也呈陰性，隔離14日後「1傳54」。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，黑龍江省哈爾濱市最近出現「播毒王」，1人傳染54人，惟她四次檢測也對病毒呈陰性反應。3月19日，一名22歲女留學生從美國返回哈爾濱後，解除居家隔離不久，大廈爆發感染病例。鄰居受感染後，致使傳染鏈一發不可收拾。哈爾濱疾控中心指出，有可能是共用升降機受感染。

樓上樓下鄰居染病 疑共用升降機播毒

據《澎湃新聞》報道，該名22歲女留學生從美國返回哈爾濱後，居家隔離14天，期間病毒檢測呈陰性。4月3日，居家隔離滿14日，韓女再次進行檢測，結果也呈陰性。但幾天後，韓姓女子所住的大廈卻爆發感染病例。鄰居曹女受感染後，傳給自己男友和母親。母親因與朋友外出用餐，再傳給87歲男子及其子女，致病毒不斷散播，至今已有54人染病。

哈爾濱疾控中心調查後發現，韓女與曹女為樓上樓下的鄰居，互不相識。4月10日及11日，疾控中心再次為韓女進行檢測，一次對病毒核酸呈現陰性反應，抗體則呈現陽性反應，診斷為曾經感染新冠肺炎。

疾控中心指出，韓女居住的大廈是一梯一伙，整幢大廈共用一部升降機，有可能是共用升降機而受感染；上下兩層單位結構接近，也存在播毒的可能，因而令曹女受感染。87歲男子住院期間，再傳染給40多人，包括6名護士和1名醫生，據指病毒仍在蔓延。

袁國勇搭升降機一招防感染

據韓媒JTBC報道，早前南韓一名女公務員與後來確診的患者在升降機內共處約一分鐘，雙方全程沒交談，只因未戴口罩，最後亦被確診感染新冠肺炎。大韓醫學會主席崔在旭（Chae-Wook Choi）指出，電梯內是狹窄空間，很難保持超過2米的安全距離，可能還是會透過微小的飛沫侵入肺部，也可能是碰觸到按鈕上殘留的病毒而感染。江北三星病院教授表示：「就算只是短時間，在密切接觸的電梯裡，一定要戴口罩。離開電梯以後，也要洗手30秒以上。」

袁國勇早前接受TOPick訪問指出，戴口罩的好處就是，即使感染病毒，但所接受的病毒量會減少，出現嚴重症狀機會也較微。經常要出入高風險地方（例如醫院）的他表示，在升降機內，人與人之間的空間不多，沒有地方可以隔開，一旦旁邊的人不斷咳嗽，自己也有一套抗疫方法：

我真是忍住不抖氣的，不是說笑的，我真是忍著不抖氣直到出去。當時是在醫院，上落幾層的時間很短，不需數十秒。

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責任編輯：羅嘉欣

