【自力更生】失業女兒跟媽媽執紙皮鐵罐　拾荒回收70個汽水罐只值3.5元

▲ 疫情下，本港失業率高企，有失業女兒跟媽媽一起拾荒自力更生。

新冠疫情影響各行各業，飲食業更是首當其衝，不少酒樓食肆結業，環環相扣之下，亦影響拾荒回收者。有位媽媽回收汽水罐量比平日大減，以兩個有一毫子去計算，努力拾到70個汽水罐只是值$3.5，而失業女兒亦跟媽媽一起拾荒維生。

一直關注拾荒街坊為環保回收出力的機構「拾平台」，分享了疫情下拾荒者的經歷，於上周六（18日）， 拾平台的工作人員在回收舖附近遇見一對母女，女兒受疫情影響下成為「失業大軍」。當日，有一位女士蹲在地上，點算拾回來的汽水罐數量，準備回收賣錢。

有位街坊踎喺地下，佢一個一個咁數，點算緊幾袋已踩扁咗嘅汽水罐……我問街坊，依家係唔係少咗嘜仔（汽水罐）呀？佢話係呀，最近好多食肆都生意唔好，又或者結業，所以都少咗好多嘜仔。

70個汽水罐總值$3.5

拾荒女街坊表示只得70個汽水罐，數量大不如前。以大約2個汽水罐可得1毫子去計算，70個汽水罐總值只有3.5元，難以想像要花多少時間才可賺取數元。

▲ 在疫情下不少食肆店舖結業，影響了拾汽水罐回收的數量，令拾荒者收入減。（圖片提供︰拾平台）

疫情下，「拾平台」依然頻繁地去關注基層拾荒者，帶同防疫用品包括口罩派發予他們。工作人員準備將一包口罩派發予該拾荒街坊，而她表示自己雙手污糟，怕弄髒口罩，要求將口罩交給女兒。原來，拾荒街坊帶同失業女兒一起執紙皮。

原來相隔不夠一米，街坊個囡囡一直企咗喺度，佢身邊有部手拉車，裡面裝滿住紙皮同報紙……街坊再話依家大家都失緊業，如果可以的話，可否俾多包口罩佢嘅囡囡……

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女兒失業陪同媽媽拾荒

得知兩母女靠自己拾荒回收去維生，拾平台工作人員直接問她們， 如有需要支援可找他們，而街坊聽到之後，微笑點點頭回說 :

好多謝你嘅心意，有呢兩包口罩已經係好大嘅支援。

拾平台關注環保回收前線者

拾平台是「關懷貧窮學校」轄下的一個組織，而「關懷貧窮學校」是非牟利基督教慈善機構新福事工協會轄下的一項教育工作，讓市民認識本地貧窮、基層狀況等。 拾平台的服務對象是站在環保回收工業最前線的拾荒者，並關注行業前景發展，提升從業者的尊嚴及福利等。如有物資可捐出，可聯絡「拾平台」。

以上報道及相片獲「拾平台」授權刊登。

當天除了遇到母女之外，亦有一位50歲叔叔因為失業而執紙皮賺錢維生，詳見【下一頁】

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責任編輯︰顏紫燕