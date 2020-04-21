【疫市求生】中環百年老店首推$88外賣套餐　蛇王芬老闆娘：希望香港人食好一點

▲ 中環百年老店蛇王芬首推$88外賣套餐，老闆娘吳煋姿希望香港人食好一點。

在新冠肺炎疫情下，全港食店生意大受打擊，不少食店為求自救，轉攻外賣生意，1895年於南海起家、1940年搬到香港的蛇王芬，便首次推出疫症優惠外賣湯蒸飯套餐，只需88元，便有一盅燉湯、一碗蒸飯，十分超值。

蛇王芬第4代後人兼主理人吳煋姿（Gigi）說推出這套餐，除了希望增加生意額外，也知道香港人在疫情下心情不佳，希望大家可以食好一點，開心面對這次疫境。

▲ 有過百年歷史的蛇王芬，是不少中環人的飯堂。(本報攝影組)

平飲招牌燉湯

不說不知，其實蛇王芬除了蛇羮及蛇菜出名外，還有原盅燉湯，Gigi解釋，這套餐內的燉湯分量，雖然是的骰版本，但湯燉足多個小時，火候十足。

平日在蛇王芬要飲燉湯，一盅要買120元，現在88元包埋飯，所以十分抵食。據了解，在中環返工的白領一族十分捧場，更經常來買外賣。

▲ $88的湯蒸飯套餐，有湯又有飯，十分抵食。(Facebook圖片)

燉湯更有多個款式，包括天山雪蓮茨實蓮子百合豬展湯、冬瓜瑤柱薏米螺頭湯、海底椰南北杏蘋果雪梨豬展湯。

至於套餐內的蒸飯，Gigi說蛇王芬百多年來從未做過蒸飯，今次絕對是為疫情而設，全是即叫即蒸，蒸大約25分鐘。款式有松露醬豬腩肉雜菇蒸飯、紅棗金菜雪耳蒸雞蒸飯、豉汁臘腸排骨蒸飯等等。

這款外賣套餐於午飯及午飯時段供應，每日限量發售，售完即止。

撰文︰招美寶

