【凍齡秘訣】《夫妻的世界》52歲金喜愛體重長保49kg　最強美魔女4招keep住纖瘦體形

▲ 在韓劇《夫妻的世界》擔正的52歲女星金喜愛，與年輕9歲的朴海俊演夫婦，完全零違和感。有「最強美魔女」之稱的金喜愛，全憑4招凍齡有法。

韓劇《夫妻的世界》話題不斷，難怪收視節節上升，擔正的52歲女星金喜愛與年輕9歲的朴海俊演夫婦，完全零違和感。有「最強美魔女」之稱的金喜愛凍齡有法，10多年來堅持4招保養，52歲依然能保嫩膚：1.避免吃過鹹與辛辣的刺激性食物；2.勤力做運動；3.注重皮膚護理；4.穿衣減齡大法，絕對值得女士們參考一下。

▲ 劇中的醫院副院長造型，風格較成熟，但仍多以白色為主調。(圖：金喜愛IG)

1.飲食：忌吃辛辣、刺激食物

金喜愛重視肌膚保養，不僅外在，內在也十分注重。日常進餐，會盡量避免吃刺激性或辛辣食物，這些食物都會讓腸胃及皮膚造成負擔。金喜愛多年來維持49kg（約108磅）的纖瘦身形，飲食秘訣在於清淡，早餐是紅蘿蔔或蔬菜沙律，致力排走毒素和延緩衰老。

另外，金喜愛會喝綠茶來幫助維持體重，因為綠茶中兒茶素 (Catechin) 有助抑制腸道脂肪的消化和吸收，難怪52歲仍保持惹人羨慕的水光肌。

▲ 她每周會運動四至五次，讓自己的體脂肪維持在15%，燃燒脂肪和緊實大腿肌肉。（ig圖片）

2.運動：每周堅持運動燃燒脂肪

除了維持良好的飲食習慣外，金喜愛亦非常注重運動習慣，有氧運動是她常做的運動之一，不但能針對全身贅肉，燃燒脂肪，更能提升新陳代謝。一般來說，她每周會運動四至五次，讓自己的體脂肪維持在15%，主要運動為跑步、弓箭步與深蹲，以加強心肺功能、燃燒脂肪和緊實大腿肌肉。

▲ 金喜愛十分注重抗老保養，除了使用抗老效果好的護膚品外，也會經常以面膜為肌膚補充營養。（ig圖片）

3.肌膚護理：抗老保濕

適合自己保養方法當然重要，但金喜愛認為，有規律的生活習慣，才是抗老的關鍵元素之一。金喜愛十分注重抗老保養，除了使用抗老效果好的護膚品外，也會經常以面膜為肌膚補充營養。

4.衣著減鹷配搭大法

她在劇中的醫院副院長造型，那些工作風格較成熟配合劇情需要，但當中可見多以白色淺色系列為主調，為她減齡感加分。原來，她個人日常服也是淺色系列為主，在她的IG中常見她日常穿搭以無地白tee為主，casual造型就配襯牛仔褲與白波鞋，再以亮麗顏色的手袋打亮造型。

▲ 白色透薄上衣都是金喜愛的最愛，以喇叭牛仔褲與鮮色涼鞋配襯，戴上闊邊帽。（ig圖片）

需要dress up一點的話，她會把白tee改配黑色西裝褸與窄腳褲，腳踏尖頭高跟鞋，令西裝造型不會流於太成熟正經。而白色透薄上衣都是金喜愛的最愛，以喇叭牛仔褲與鮮色涼鞋配襯，戴上闊邊帽，就是減齡而保持高級感的度假裝。

長青的白色橫間上衣給人親切的感覺，是金喜愛另一常備的單品，配淺色闊邊帽，下身則可以配襯白褲，馬上輕鬆減齡。有眼利的粉絲們留意到，她的私服穿搭幾乎是帽不離身，原來是除了可節省頭髮造型的時間外，避免直曬是她保持水光肌的另一關鍵習慣吧。

記者：趙景隆