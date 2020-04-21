  • 29°C
香港時間 : 2020421日 (週二) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【前線醫護】醫生爸爸前線抗疫犧牲天倫樂　過家門不入隔玻璃與女兒飛吻

親子 12:37 2020/04/21

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

醫生爸爸只能隔玻璃與女兒飛吻。

新冠肺炎疫情持續，歐美疫情嚴峻。當所有人都留家避疫，醫護人員仍要赴前線抗疫救人，往往擔心自己會感染家人，無奈之下不敢回家。近日網上流傳一段感人影片，一名醫生在家門前，隔著玻璃與女兒見面飛吻，女兒一度想打開門不果，焦急得哭起來，場面傷感。

爸爸向女兒送上飛吻。（影片截圖）

女兒想開門見爸爸

從影片可見，一名小女孩正走向她家門前，隔著玻璃門見到爸爸的身影，醫生爸爸穿著醫護服裝、戴著口罩蹲下來向女兒打招呼，女孩跑向門前不斷叫爸爸，極力地想打開門與爸爸接觸，卻發現自己無能為力，焦急得哭起來。

女兒想開門見爸爸。（影片截圖）

醫生爸爸向女孩飛吻，又隔著玻璃大手摸小手，面露微笑。場面感人，同時亦令人感到愀心。不少網民紛紛表示，感激這名醫生爸爸的犧牲和付出，亦感受到小女孩與爸爸分開的痛苦。

更多疫情故事，即睇：

【美國疫情】前線醫生爸爸不敢接觸妻兒防感染　隔着玻璃門見證1歲兒子學爬行

【新冠肺炎】護士媽媽前線抗疫半月未敢回家　每天站馬路3歲兒隔窗狂叫媽媽

【醫生媽媽】赴前線抗疫被指染病風險高　美國醫生單親媽痛失4歲女兒撫養權

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳

育兒心得 家庭教育 家庭關係 網絡熱話 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
今日 09:55
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
11:46 2020/04/20
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
【口罩供應】惠康口罩連日返貨　曾獲消委會推薦Protector+ UNICHARM超立體+ HOGY快閃發售
14:07 2020/04/20
【口罩供應】惠康口罩連日返貨　曾獲消委會推薦Protector+ UNICHARM超立體+ HOGY快閃發售