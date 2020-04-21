【前線醫護】醫生爸爸前線抗疫犧牲天倫樂　過家門不入隔玻璃與女兒飛吻

▲ 醫生爸爸只能隔玻璃與女兒飛吻。

新冠肺炎疫情持續，歐美疫情嚴峻。當所有人都留家避疫，醫護人員仍要赴前線抗疫救人，往往擔心自己會感染家人，無奈之下不敢回家。近日網上流傳一段感人影片，一名醫生在家門前，隔著玻璃與女兒見面飛吻，女兒一度想打開門不果，焦急得哭起來，場面傷感。

▲ 爸爸向女兒送上飛吻。（影片截圖）

女兒想開門見爸爸

從影片可見，一名小女孩正走向她家門前，隔著玻璃門見到爸爸的身影，醫生爸爸穿著醫護服裝、戴著口罩蹲下來向女兒打招呼，女孩跑向門前不斷叫爸爸，極力地想打開門與爸爸接觸，卻發現自己無能為力，焦急得哭起來。

▲ 女兒想開門見爸爸。（影片截圖）

醫生爸爸向女孩飛吻，又隔著玻璃大手摸小手，面露微笑。場面感人，同時亦令人感到愀心。不少網民紛紛表示，感激這名醫生爸爸的犧牲和付出，亦感受到小女孩與爸爸分開的痛苦。

更多疫情故事，即睇：

【美國疫情】前線醫生爸爸不敢接觸妻兒防感染 隔着玻璃門見證1歲兒子學爬行

【新冠肺炎】護士媽媽前線抗疫半月未敢回家 每天站馬路3歲兒隔窗狂叫媽媽

【醫生媽媽】赴前線抗疫被指染病風險高 美國醫生單親媽痛失4歲女兒撫養權

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳