【口罩供應】實惠發售第二批CareHK成人及兒童口罩　今午12時起登記抽籤購買【附登記網址】

▲ 實惠將發售第二批CareHK成人及兒童口罩。

Pricerite實惠今日（21）宣布出售第二批CareHK成人及兒童口罩，市民可於今日至4月26日網上登記，實惠會隨機抽籤成人及兒童口罩各2000位名額。

實惠宣布由4月21日（二） 中午12時開始至4月26日（日） 晚上11點59分， 接受網上登記抽籤購買成人及兒童口罩，口罩數量為20萬個，並以低至$1.95/個的價錢發售。有關口罩獲得ASTM Level 1認證，BFE / PFE 測試達≥98%。

實惠表示將會透過手機短訊通知中籤人士；未中籤人士將會收到相關電郵通知。每名成功獲得口罩名額人士只可限購一盒口罩，上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤（包括成人及兒童口罩）。

購買詳情：

網上登記表格：https：//form.pricerite.com.hk

隨機抽籤名額：成人及兒童口罩各2000位

網上登記時間：4月21日 （二） 中午12時開始至4月26日 （日） 晚上11點59分（每人只限登記1次）

中籤通知日期：4月29日 （三）

購買口罩日期：4月30日 （四）至5月6日 （三）

口罩規格：

成人口罩尺寸：17.5 x 9.5 cm

兒童口罩尺寸：14.5 x 9.5 cm

口罩認證：ASTM Level 1 BFE≥98% PFE≥98%

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責任編輯：王芷瑩