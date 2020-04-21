  • 29°C
香港時間 : 2020421日 (週二) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令】政府放寬食肆座位不坐滿半數要求　陳肇始：餐桌間仍需距1.5米是有效措施

社會 12:19 2020/04/21

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

陳肇始強調港府會因應疫情，調整有關限制社交距離的措施。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，昨日是自3月5日以來本港首次錄得零確診個案，之前日都是單位數字的增長，當中絕大部分是輸入個案，但並非是鬆懈的時候，同時宣布到4月23日午夜到期的社交距離的措施，會延長14天。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）上午11時45分在政府總部見記者，交代延長社交距離等措施14天

【限聚令】延長關閉11個類別處所、餐飲及限聚令等社交距離措施至5月7日

食物及衞生局局長陳肇始指出，政府刊憲延長限聚令兩個星期至5月7日，但同時放寬餐飲業的部分規管，包括不再限制飲食處所最多只可坐半數座位的要求，其餘限制仍然繼續生效。

【限聚令】政府最新指示　星期四起撤銷食肆顧客不得超過座位數目一半限制　

被問到有關放寬措施的理據，陳肇始回應指有效分隔以及防止距離1.5米是最效的方法，如果食肆真是可以做到，食客的數目可以減少，因此可以放寬，如果情況不理想，隨時也可以收緊措施。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品https://bit.ly/39VrHSC

記者：伍瑋瑋

疫情 林鄭月娥 陳肇始 食物及衞生局 限聚令 口罩

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
今日 09:55
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
11:46 2020/04/20
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
【口罩供應】惠康口罩連日返貨　曾獲消委會推薦Protector+ UNICHARM超立體+ HOGY快閃發售
14:07 2020/04/20
【口罩供應】惠康口罩連日返貨　曾獲消委會推薦Protector+ UNICHARM超立體+ HOGY快閃發售