【停課困獸鬥】SEN學生停課缺特殊訓練情緒失控　媽媽憂兒子能力大倒退

▲ 香港電台播出的《鏗鏘集》，訪問SEN學生與父母在家中困獸鬥的情況。

新冠肺炎的疫情影響全球，政府早於1月30日宣布停課，學生留在家中學習，但對於SEN學生來說，停課打亂了他們原來的生活，缺乏發洩機會，令他們與家人的磨擦增加。香港電台昨日（20日）播出的《鏗鏘集》以「我天天在家」為題，訪問SEN學生因為停課被困家中、平常的訓練暫停，導致情緒失控，能力出現大倒退的情況。

其中8歲的世儒在特殊學校就讀3年級，他自小被診斷患有自閉症及中度智障，智商相等與2至3歲的小朋友，而且專注力弱，需要媽媽特別照顧。因為新冠肺炎疫情嚴重不能上學，兩母子覺得好吃力，世儒媽媽表示，在SEN孩子眼中，教導的工作應由老師負責，媽媽的角色就是照顧及玩耍而已。

停課打斷SEN學童規律生活

以往每天規律的時間表，因為停課出現生活斷層。世儒媽媽表示，平時早餐、上學、放學、食晚飯、做功課，現在因為停課而改變，兒子無法把要做的事情聯繫起來。

同樣因為停課，恆常的針灸、言語及職業治療等全部因疫情暫停，媽媽擔心他的技能發展因停課停滯不前。

保守估計停課可能維持大半年時間，原本這段時間可以有很多進步，可能可以練習出一個音節、學會踩單車，本來可以向前的全部都沒有了。

缺乏訓練致情緒不穩自殘

為了保持世儒的健康，媽媽在家能提供跳彈床訓練，以往世儒在學校進行俗稱「感統」的感覺統合訓練，但現時家中沒有相關的儀器作訓練，令世儒情緒出現問題。媽媽形容這項訓練就如吃飯一樣，是必需品，「當他索求的時候可能會有情緒問題，甚至敲打自己的頭部，因為刺激不夠、感覺不夠。」所以，世儒只能透過其他方法，例如看平板電腦、敲打其他物品，讓自己感覺舒服一點。媽媽感歎，

在家中盡力了但也做不到，畢竟他被困在家中，他也不知道自己發生何事。

▲ 世儒因為缺乏恆常的治療，導致情緒出現問題，甚至敲打自己頭部。（影片截圖）

在家沉悶坐窗前自言自語

影片另一個訪問是今年就讀小一的男童納川，他患有自閉譜系障礙，控制說話、情緒及社交能力較弱，因為疫情無法到公園玩耍，坐在窗前自言自語成為他停課生活的一部分。他會在窗前大叫，與公園內的人「聊天」，看看馬路上的車輛。雖然這段時間媽媽在家工作，但同時要完成家務，納川只能自己玩耍。

即使在家可以自由自在，但也不能彌補與同學相處的時間。自新年過後，納川沒有再見過同學們，他每天最期待就是致電給同學，他經常說，「我很掛念他們，為甚麼他們不聽電話？為甚麼沒空聽電話？」納川媽媽表示，全因為他困在家中非常沉悶。

▲ 納川每天最期待打電話與同學聊天，但有時因對方未有接聽而情緒不穩。（影片截圖）

加上，因為納川的表達能力較弱，有時無法表達或得不到想要的東西，也無法控制情緒。沒有校園生活，納川媽媽認為他失去表達情緒的機會，

在學校大半日時間，有同學一起玩耍、學習，但在家只有我跟他兩個人，可以玩得都玩過了，他覺得悶又不能發洩，就會覺得煩躁。

突情緒失控揚言掌摑媽媽

影片中，納川因為得不到想要的事，突然對著媽媽說，

媽媽，我想打你，真想一巴掌摑你。

即使媽媽即時作出訓話並教導，但納川的情緒仍未能控制，媽媽無奈表示，「他生氣我也會生氣，他的表達方式不正確，但有時他也無法控制。」

納川的父母覺得他需要學校生活，但同樣明白疫情下，短期內不應該上學，他們為此感到無奈。納川爸爸表示，

畢竟學校是極度群體式的生活，他的社交生活出現問題，他馬上能夠知道，能即使學習，但現在很久不能與其他同學相處，學習及實踐的機會大大減少。

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責任編輯：梁節儀