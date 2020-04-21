【新冠肺炎】兩名醫生染疫脫險後皮膚變黑　專家：或是肝臟功能受損所致

▲ 武漢兩名醫生確診後經2個多月治療終脫離險境，但皮膚卻嚴重發黑，引發關注。

新冠肺炎持續多個月，武漢兩名醫生易凡及胡衛鋒確診後，經2個多月治療終脫離險境，但皮膚卻嚴重發黑，引發關注。內地有專家解釋，重症患者身上多個器官受損，肝臟功能異常，容易引致皮膚色素暗沉。至於負責救治兩名醫生的醫療團隊指，兩名醫生所使用的抗生素會導致皮膚色素沉澱，停止服用後就會逐漸回復正常。

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綜合內地媒體報道，武漢市中心醫院心臟大血管外科副主任醫生易凡，以及泌尿外科副主任醫生胡衛峰，都是新冠肺炎重症患者。後來經2個多月治療後，已擺脫病危狀態，但卻全身皮膚發黑，樣貌變化極大。

湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新表示，色素沉著導致皮膚發黑，重症患者在臨床上除了肝損傷之外，身體多個器官也會受到損傷，部分重症病人不只會皮膚變黑，還會出現脫皮、裂開的情形：

對於重症患者而言，與病毒鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害。

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武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯亦表示，從臨床觀察及研究文獻可見，新型冠狀病毒對病人的損害，都是以肺部為主。有些病人會有一定程度肝臟損害，成因眾多。可能是與「繼發性肝臟損害」有關，也可能是治療中用藥量較多，所引致的「藥物性損害」，同時有可能是呼吸窘迫綜合症引發的「多器官損害」。

至於武漢大學人民醫院一名發燒門診醫生稱，正常情形下，當鐵質進入身體，會由肝臟代謝與儲存。但若肝臟受損，鐵質會流入血管，引致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑。長期肝功能異常會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素暗沉、無光。

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兩名醫生由北京中日友好醫院醫療團隊救治。院方昨天（20日）發文指，兩人皮膚變黑，是因使用了抗生素「多黏菌素B」所致。大多數患者在持續用藥後，頭、頸及四肢會出現色素沉澱現象，皮膚顏色會變深，但停止用藥後，皮膚顏色就會逐漸恢復正常。

責任編輯：羅嘉欣

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