【新冠肺炎】房協擬對轄下商戶減租75%　 陳欽勉：未來4至5年屬房協支出高峰期

▲ 房協行政總裁陳欽勉表示，正考慮進一步寬免旗下租戶75%租金’。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令各行各業受影響，房協行政總裁陳欽勉表示，正考慮寬免旗下租戶75%租金；又預計未來4至5年是房協支出的高峰期，正與銀行溝通，為房協尋找更多資金選項，例如發債券或貸款等。

陳欽勉出席一個電台節目時指，因應本港經濟轉差，房協上年起對商戶減半租半年，措施會延續至新財政年度，料令房協減少1億元收入，而住戶兩年一度的租金檢討亦已延後半年，至今年第二個財政年度再作調整。他說，上星期見到政府有進一步支援企業措施，房協正考慮跟隨政府，寬免旗下租戶75%租金，但要計算一下支出，會交給執委會討論，相信準備有關決定的需時不會很久。

陳欽勉續稱，房協現時財政狀況健康，但在未來4至5年有約16個項目、近1.8萬個單位建造和落成，預計資金流會因此跌至新低，將視乎實際情況考慮進行融資，包括發債券或貸款等。

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記者：陳曉瑩