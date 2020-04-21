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【新冠肺炎】消息：零確診後再有感染病例　衞生防護中心下午舉行疫情記者會　

社會 14:16 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

港府指避免疫情逆轉，港人仍要繼續抗疫。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心昨日（20日）沒有舉行公布最新疫情的例行「430記者會」，令確診個累計1,025宗，另有一宗疑似個案。翻查紀錄，對上一次錄零確診個案為3月5日，昨日亦是衞生防護中心自2月8日進行每日疫情記者會以來，首次不舉行記者會。

【限聚令】延長關閉11個類別處所、餐飲及限聚令等社交距離措施至5月7日

【限聚令】政府最新指示　星期四起撤銷食肆顧客不得超過座位數目一半限制　

不過消息指衞生防護中心今日（21日）下午將恢復例行疫情記者會，公布最新確診情況，

食物及衞生局長陳肇始今日（21日）表示，雖然近期本港疫情開始緩和，但前天新增一宗本地個案，情況值得關注，仍然要預防病毒在社區傳播，限制社交距離、檢測隔離及入境管制三方面的措施仍然非常重要。被問到何時會放寬限制措施，陳肇始指，不少專家建議在28天內沒新增個案便算穩妥，但疫情可能會有轉變，亦要視乎檢疫及醫療系統的容量，會密切審視疫情的變化，決定何時會收緊或放寬措施。

TOPick會跟進疫情，不斷更新！

【新冠肺炎】香港疫情緩和？　袁國勇：港人仍須警惕否則變新加坡翻版

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記者：伍瑋瑋

 

衞生防護中心 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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