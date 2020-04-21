【移民澳洲】80後邊青移民昆士蘭大堡礁　由酒店雜工到開中式外賣店圓創業夢

▲ 80後的游沛倫(Frederick)自言在香港時本是邊青一名，及後移民澳洲開展了新生活。

隨著近年香港時局不穩，近年查詢外國移民人數激增，當中澳洲、台灣、加拿大等地點更為熱門。80後的游沛倫(Frederick) 自言在香港時是邊青一名，「讀書不成，去澳洲工作假期，結果在這裏落地生根，並在大堡礁的小型飛行公司工作，去年則開了中餐外賣店，生活還算愜意。」他現在居住的Airlie Beach更是陽光海灘。Frederick寄語後生一輩，香港很細，想向外闖一開眼界，要趁年青。

▲ Frederick(左)去年在大堡礁的Airlie Beach以約42萬港元開了中式外賣店，生意還算滿意。

當下有條件移民澳洲的港人，大多是具學歷資產的專業人士，但80後的Frederick不諱言，自己在香港讀到中四就輟學，

算是廢青一名，無心向學後做洗頭剪髮，晚上則蒲夜店玩了幾年。家姐覺得不太對路，建議我到澳洲工作假期，自食其力。

▲ Frederick在香港時做過髮型屋，在澳洲時亦曾以之維生。(被訪者提供相片)

Frederick記得是2011年9月到澳洲的，「自己英文不好，只拿著1,000澳元就來開展新生活，有時只有沒福利的黑工，1小時10澳元，接著是做農場摘生果之類，甚麼都做。與香港生活有家人照顧，是180度的轉變，一切要慢慢適應。」

▲ Frederick初踏足澳洲的酒店業，做house keeping時也是一種磨練。(被訪者提供相片)

大堡礁任飛行公司經理 見盡湛藍水色

後來想多體驗澳洲，Frederick除了努力學英文，還加入酒店業做執房洗廁所等雜務，後來他更去了昆士蘭的漢密爾頓島(Hamilton Island) 的工作。

漢密爾頓島是大堡礁區域內最具人氣的觀光小島，既有度假村亦有各式旅遊設施。

我由房務員做起，待英文慢慢進步，繼而轉做不同的工作崗位，從大堂接待做到主管，但當時我還未有移民澳洲計劃。

▲ Frederick在GSL Aviation 任職，與澳洲機師的留影。(相片︰被訪者提供)

真正的轉捩點，是2016年Frederick轉任小型觀光飛行公司GSL Aviation的市場部經理一職，公司位處大堡礁區域內的Airlie Beach，「那時多華人來大堡礁，我則負責接待，安排行程或當翻譯等，也會出席各旅遊展開拓亞洲市場等。搭小型飛機看大堡礁，真的看了無數次。」

▲ Frederick任職大堡礁GSL Aviation 3年多期間，臨空欣賞過無數次這些美景。(被訪者提供相片)

Frederick也帶客人降落過不同的無人沙灘作private tour，水色湛藍，兼寓工作於娛樂……總之大堡礁的出塵勝景，與港式的工作壓逼感，自然是兩個世界。

Frederick任職GSL Aviation 3年多期間，得到公司舉薦，取得了偏遠地區擔保移民簽證（Regional Sponsored Migration Scheme visa），得到工作經驗後，就可申請申請澳洲移民，現時他已入籍澳洲。他說做市場部經理年薪約7萬澳元/約34萬港元，在Airlie Beach這觀光小鎮來說已算不俗。

▲ 在大堡礁區域任職，Frederick自然少不了作潛水之樂。( 被訪者提供相片 )

投資42萬港元開外賣店

目前Frederick已辭去飛行公司一職，他說旅遊業已嘗試過，想創業挑戰一下。Frederick於去年6月在Airlie Beach開了間中式外賣店，

香港做生意成本高，Airlie Beach人口只有幾千，我頂這間舖頭才約5萬澳元/約24萬港元，每年的租金為35,000澳幣/約17萬港元，已包含保險費、食牌管理費等，兩項共計約85,000澳元/約42萬港元。這是小生意，至今營業額大概廿多萬澳元，雖未達收支平衡，但發展尚算滿意。

▲ Frederick說中式外賣店的菜色平靚正，也得到不少澳洲街坊支持。(被訪者提供相片)

他表示雖然澳洲也在新冠肺炎的「疫情中」，但中式外賣平靚正，街坊放工都來吃，就算經濟環境也可支撐下來。

Frederick喜在風光如畫的澳洲小鎮生活，「若搬到大城市如悉尼、墨爾本等地生活，那豈非跟香港差不多？況且小鎮移民相對簡單，不如大城市般競爭大。」

▲ 愛好水上活動的Frederick，在大堡礁自然「如魚得水」。(被訪者提供相片)

至於近年港人視澳洲為熱門移民國家，Frederick說若果不熟悉這邊的移民程序，宜委託相關律師或移民中介，評估自身的條件，看哪個方法最適合自己，「雖要收費但相對安全，因若申請一次失敗，會有紀錄在案，之後再申請手續會更複雜。」

Frederick寄語年輕一代，若孤身一人沒有包袱，不妨向外闖，「眼光經驗絕對開拓不少，在澳洲的生活，與香港截然不同，也可走出各種可能性。」

撰文︰馮柏偉