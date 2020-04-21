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【新冠肺炎】比利時美國聯合研究發現　羊駝身上有抗體或能協助對抗新冠肺炎

健康 13:36 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

比利時美國聯合研究發現，羊駝抗體或能協助人類對抗新冠肺炎。

被稱草泥馬的羊駝外表可愛，近年開始在網路上受到大量關注。其實羊駝並不是只有可愛外表，比利時及美國一項聯合研究就發現，草泥馬血液中的抗體，或有助人類對消滅新冠病毒！

羊駝抗體能中和新冠病毒

新型肺炎於全球大流行，目前仍無針對性治療藥物。英國《星期日泰晤士報》日前報道，由比利時佛蘭芒生物技術研究院（Vlaams Instituut voor Biotechnologie）及美國德克薩斯州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）進行的研究發現，羊駝身上的抗體有對抗新冠病毒的能力，讓特效藥的研究不再限於現存藥物，更可跨物種進行。

研究團隊分離羊駝身上的2種抗體，發現它們能與新冠病毒用以入侵人體細胞的棘狀蛋白，產生作用，阻截病毒入侵細胞。研究團隊指，將相關抗體與人類抗體融合一起時，會產生「雜交體」，成功中和新冠病毒，相信羊駝的抗體可以協助人類對抗新冠病毒。研究已先刊載在bioRxiv上，隨後發表。

對SARS及MERS亦有效

羊駝製造的抗體較人類的抗體小，容易穿透組織攻擊病毒。抗體對不同溫度酸鹼有一定耐性，並容易大量生產，因此被視為免疫學的一項重要研究。

羊駝抗體過往先是用於研究愛滋病病毒，後來發現對嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）有效，前者同樣是冠狀病毒。之前也有類似研究發現，在羊駝、駱駝和其他相關駱駝科 （Camelidae） 動物身上有流感抗體，只要將牠們的抗體加之利用，或可讓人類製作長效的通用流感疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣

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