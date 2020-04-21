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【難為了爸爸】18歲兒為見朋友違外出禁令　窮爸爸打爛錢罌湊零錢交罰款保釋

親子 13:20 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

馬來西亞一名18歲青年違反行動管制令，貧窮父親為了交罰款保釋兒子，要湊上零錢才足夠付費。

新冠肺炎疫情持續，馬來西亞實施行動管制令，卻有人違反禁令外出。當地一名18歲青年因跟朋友見面，而違反行動管制令，貧窮父親為了交1000馬來西亞令吉（約1770港元）罰款保釋兒子，要湊上零錢才足夠付費。

湊合一堆硬幣付罰款

馬來西亞一名衛生局職員Siti Rohaiza於上周三（15日）在個人Facebook分享此事，她指當日上班時，遇到一名父親來到衛生部，為18歲兒子繳付1000馬來西亞令吉（約1770港元）的罰款。

當時他拿出一疊又一疊的1令吉紙鈔和一堆硬幣。

爸爸拿出多疊1令吉紙鈔和一堆硬幣，為兒子付罰款。（相片來源︰Siti Rohaiza fb）

她一方面忙於點算硬幣，另一方面好奇地詢問這名父親，才得悉原來他為了湊足這筆罰款，挖空了所有錢罌。

【大馬疫情】護士媽媽赴前線抗疫　女兒舉牌打氣：請留在家中幫幫媽媽

籲孩子留守在家

這件事令她非常感觸，她希望所有青年可以好好待在家裡，不要到四處遊蕩被捕後，讓父母花光積蓄付罰款。

親愛的孩子們，尤其是那些還在學的孩子，請留在家裡，不要想著和朋友一起閒逛……你以為父母賺錢很容易嗎？

帖文發布後引起網民熱議，不少網民譴責該名違反行動管制令的青年，更對其父親的遭遇深感同情。

馬來西亞目前有5,400多宗新冠肺炎確診個案，累計有89人死亡。馬來西亞政府由3月18日實施行動管制，並將禁令延長至4月14日，限制超市、餐廳及售賣必需品的店舖，只能於早上8時至晚上8時營業，公共交通工具服務時間亦縮短。

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責任編輯︰駱秀玲

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