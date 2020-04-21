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【育兒心得】為2歲兒子打造專屬書櫃　媽媽分享採購圖書3大貼士

親子 12:52 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

家長為孩子選購圖書可參考3大準則。（i-Stock圖片）

最近為兩歲多的兒子打造一個專屬他的書櫃，他看起來很高興，而且也變得更有手尾。以往看完的書總是隨處亂丟，不願收拾，最近卻很積極把書放好，保持書櫃的美觀完整。哈！算是我和丈夫的意外收穫。

由半歲開始跟他一同看書，由認知畫冊及情節簡單的繪本開始，日復日繪聲繪影地跟他唸着相同故事，培養他對閱讀的興趣。到後來引入德國的無字密集圖畫繪本（wimmelbuch），跟他逐一探索及講解形形色色的生活場景，孩子的專注力不斷增加。沒多久，即使我不在旁，孩子也會主動翻閱圖書，並且讀得趣味盎然，天天都在書中有新發現。

我家奉行不開電視政策，圖書成為玩具以外的主要消遣工具。我經常給他添置新書，通常根據三方面進行採購︰第一是孩子的興趣，舉例他對交通工具情有獨鍾，就按他的認知由淺入深增購更多元和更具知識性的書籍給他；第二是按生活需要，例如我將會帶他搭飛機或到水族館，就給他看相關的繪本，讓他事前有心理準備，事後也能繼續回味；第三當然不乏富教育意味的故事書。

即便孩子現在會獨自看書，我依然珍惜跟他一起的親子閱讀時間。隨着他懂得的事愈來愈多，作為伴讀者的我，不單再只是為他演繹故事，更會跟他一起討論書中情節，豐富他的生活體驗，增加母子之間的話題，一舉多得。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「採購圖書三準則」。

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撰文: Audrey Ng 80後P牌媽咪

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