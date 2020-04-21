曾國衞成功接載鑽石公主號及武漢港人 　一度被指問鼎保安局局長　料最終擔任政制局長

▲ 曾國衞率團成功接載鑽石公主號及武漢港人，一度被指問鼎保安局局長。（資料圖片）

特區政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衞上月兩度合作帶隊，乘包機到湖北接載滯留港，消息指新一輪政府人事調動涉及入境處及政制及內地事務局。曾國衞將會離開服務33年的入境處，加入問責班子，擔任政制及內地事務局局長。

【防疫抗疫基金】特首、全體司局長、特首辦主任未來12個月將減薪1成

曾國衞率團接載鑽石公主號及武漢港人一度被指問鼎保安局局長，最終擔任政制局長，曾國衞今年三月到武漢，協助滯留當地的港人乖坐政府專機離開，在2月他亦曾去到日本，協助鑽石公主號的港人乘客乘坐政府包機回港，甚至在凌晨現身公布最新的接載行動，曾經回顧有關行動時，指是過去30多年的工作中最艱難的任務，當時曾有猜測指曾國衞會問鼎保安局局長，他回應稱自己害怕這些傳言，指自己主要負責指揮行動。

半點也沒想過，甚至當時出發前，我曾向局長表示，我都害怕這些傳言。我向局長表示有分工，我負責指揮行動，面對傳媒的工作由副局長區志光全程負責，大家當時都看到主要由他回答當時的情況，我盡量都不說，免得有此情況。

林鄭月娥：上周六有關兩辦角色爭議的新聞公布引起混亂 特區政府表示歉意

曾國衞現年56歲，於1987年4月加入入境事務處任職助理入境事務主任。他於1991年晉升入境事務主任，2000年晉升高級入境事務主任，2004年晉升總入境事務主任，2007年晉升助理首席入境事務主任，2009年晉升首席入境事務主任。他於2012年晉升入境事務處助理處長，並於2014年晉升入境事務處副處長。曾國衞於2016年4月出任入境事務處處長。

TOPick會跟進有關特區班子人事調動，不斷更新！

了解更多有關聶德權調職的消息，即看：【下一頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIFhttps://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：伍瑋瑋