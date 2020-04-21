【電費補貼】今年首季全港約100萬戶家庭享零電費　9成非住宅用戶3月獲足75%補貼

▲ 環境局呼籲社會仍需加強珍惜資源，包括節能省電，以減緩全球氣候變化。（經濟日報資料圖片）

港府先後推出多項電費支援措施，環境局發言人今日（21日）表示，今年首季全港總計約4成住宅戶口，即約100萬戶家庭享「零」電費；而今年3月接近9成的合資格非住宅用戶帳單獲得全數75%的電費補貼。

環境局去年一月推出電費紓緩計劃，為住宅用戶發放每月50元紓緩金，為期60個月，涉及約87億元的政府開支，今年1月政府再推行新一輪電費補貼，每個合資格住宅用戶戶口於今年首11個月，可享160元補貼，12月則有240元補貼，涉及約56億元政府開支。

環境局發言人指，全港超過270萬合資格住宅用戶自今年初已開始受惠於此電費紓緩兼電費補貼，兩間電力公司的帳單顯示，今年首季在這雙重優惠下，全港總計約100萬戶家庭享「零」電費，即約佔4成住宅戶口。

此外，政府去年12月宣布，用約23億元為合資格電力非住宅用戶戶口提供四個月的電費補貼，按其用電量支付它們75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5,000元，《財政預算案》中再增加該項補貼約29億元，把有效期由4個月延長至8個月。

環境局發言人說，根據兩間電力公司3月發出的帳單顯示，約36萬即接近九成的合資格非住宅用戶帳單獲得全數75%的電費補貼。



發言人呼籲，社會在聚焦「撐企業 紓民困」的同時，仍需加強珍惜資源，包括節能省電，以減緩全球氣候變化，以及改善本地空氣質素，保護環境及市民健康。

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記者：陳曉瑩