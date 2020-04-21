【失業苦況】照顧行動不便年老媽媽做兼職跟車　50歲兒子疫情下率先被裁改執紙皮維生

▲ 本港有從事跟車的兼職工人在疫情下被裁員，家有年邁行動不便媽媽要照顧，他只好咬緊牙關以執紙皮維生。

政府統計處公布，最新失業率升至4.2%，就業不足率升至2.1%，升幅較顯著的行業包括運輸業和零售、住宿及膳食服務業等。本港有從事跟車的兼職工人在疫情下被裁員，家有年邁行動不便媽媽要照顧，他只好咬緊牙關以執紙皮維生。

非牟利基督教慈善機構的部門「關懷貧窮學校」走訪社區了解本港基層，而「拾平台」是「關懷貧窮學校」轄下的一個組織，關顧一群環保回收工業前線的拾荒人士，不時在網絡分享遇見的基層故事，望大眾了解社會現況，助基層度難關。近日就分享了在回收店舖附近的經歷，原文節錄如下︰

失業漢照顧行動不便媽媽

幾多人位於山之巔俯瞰我的疲倦

之後遇見一位目測有五十多歲嘅叔叔，佢冇用手推車，只係用雙手拖拉住收集好嘅紙皮前往回收舖……

而當我送上口罩時，佢主動問我可否俾多包佢係屋企嘅媽媽，原來本身叔叔係做送貨往酒樓食肆嘅跟車，但由於要照顧年老和行動不便嘅媽媽，所以佢只係做半日工，但面對疫情嘅影響，過年後佢首先被公司叫唔需要再返工……

▲ 50多歲叔叔拉著一箱紙皮廢鐵到回收舖賣錢。（圖片提供︰拾平台）

【新冠肺炎】最新失業率達4.2% 升0.5個百分點創逾9年新高

基層鄰舍生活迫切

我亦同樣向他道明來意，如有任何生活上需要支援，可以隨時揾我哋，而對方亦隨即留下聯絡電話，以便再作跟進……

其實今日我哋好似做咗一個人肉街站，係回收舖徘徊，然後嘗試主動接觸街坊，睇吓佢哋有甚麼需要……

而我亦比過往問得較直接，但如此同時，街坊嘅回應其實亦唔再客套，好快咁留低聯絡資料俾我哋，因為亦反映緊基層鄰舍所面對嘅生活狀況已經係好迫切及嚴峻……

我卻尚要生存

偷偷存活於山之谷等到某天魂斷

關懷貧窮學校之拾平台

「關懷貧窮學校」是非牟利基督教慈善機構新福事工協會轄下的一項教育工作，透過貧窮體驗活動、落區關懷行動等，讓市民認識本地貧窮問題等。 而「拾平台」是「關懷貧窮學校」轄下一個組織。在疫情下，該會為基層送上口罩、防護帽、抗疫物資、生活用品等， 如果市民有意捐助，可到Facebook專頁或網頁聯絡「拾平台」負責人。

以上有關文章及圖片獲「拾平台」授權轉載

當天除了遇見50歲叔叔拾荒者之外，亦有一對自力更生的母女，詳見【上一頁】

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責任編輯︰顏紫燕