消息：聶德權將平調擔任公務員事務局局長　特區班子現人事調動

▲ 消息指聶德權將會平調至公務事務局擔任局長。（資料圖片）

特區政府問責班出現大調動，有消息指，入境處處長曾國衞將會離開紀律部隊，加入問責班子，接替聶德權擔任政制及內地事務局局長。聶德權將轉任另一個問責職位。TOPick已向特區政府查詢，暫時未有回應。

消息：聶德權將調職 曾國衞將接替政制及內地事務局局長 特區政府暫未回應

曾國衞成功接載鑽石公主號及武漢港人 一度被指問鼎保安局局長 料最終擔任政制局長

消息指，現任政制及內地事務局局長聶德權，將會平調，擔任公務員事務局局長，其至特區政府其他班子成員，消息指也會有變動。

聶德權於2017年7月1日出仼第五屆香港特別行政區政府政制及內地事務局局長。

聶德權獲香港大學社會科學學士學位及美國哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士學位。他亦曾於英國牛津大學和國家行政學院進修。他在1986年8月加入香港政府政務職系，曾在多個決策局及部門工作，包括前政務總署、前副布政司辦公室、前工商科、前財政科、前公務員事務科、前貿易署、行政長官辦公室、前衞生及福利局、香港特別行政區政府駐北京辦事處及前衞生福利及食物局。

他於2009年8月出任社會福利署署長，2013年6月出任政務司司長私人辦公室專員（特別職務），2014年2月出任政府新聞處處長，2016年7月出任食物及衞生局常任秘書長（衞生）。

TOPick已向特區政府查詢，暫時未有回應，會跟進特區政府最新人事調動，不斷更新！

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記者：伍瑋瑋