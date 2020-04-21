涉磚頭襲擊初見面女子候判　男侍應求情指因一見鍾情被拒才犯案

▲ 法官將判刑押後至6月4日判刑。（經濟日報資料圖片）

24歲男侍應與1名內地女子在西貢首次見面飯聚後，疑不滿女子要求離開，用磚頭向女子面部連番施襲。男侍應早前承認有意圖而傷人罪，原定今（21日）於區域法院判刑。辯方求情指，被告案發時受到離婚及情緒影響，又指被告對事主一見鍾情，惟其後遭拒絕，被告感到被背叛而犯案，並願意賠償2萬元以表歉意；法官將判刑押後至6月4日判刑。



被告伍康華（24歲）早前承認1項有意圖而傷人罪，控方今向法庭呈上事主的索償清單，法官查詢事主是否有永久性傷痕。控方表示女事主現居內地，未能提供最新的醫療報告，認為毋須理會。法官斥控方代表律師指，控方須告知事主有權提出證據及向法庭申索，而不是由控方替事主作決定，「我覺得主控官你咁做係唔啱嘅！」控方其後透過事主母親，向法庭提供事主今天拍下的傷勢相片，指事主額頭及上唇有永久性傷痕。



辯方求情時指，被告願意賠償2萬元表達歉意，惟旁聽的事主母親發出不滿的聲音。法官其後要求事主母親表述原因，她提及女兒傷勢及在港治療期間已花費18萬。法官向事主母親指出，法庭不能夠相信其片面之詞，若事主一方希望法庭判刑時考慮到共傷勢而加重刑罰，控方或事主須提供證據或醫療報告。控方其後表示，不再提出進一步證據。



辯方續求情指，案發前夕被告被妻子提出離婚，被告將失去女兒的撫養權，因而受到情緒困擾。案發當晚被告對事主一見鍾情，兩人飲酒後獨處兩小時，期間有親密接觸，被告以為得到事主發生關係的默許，但其後遭事主拒絕，被告試圖親吻事主，事主反抗及咬被告耳朵，被告感到被背叛及被拋棄，衝動下用磚頭襲擊事主。辯方強調，被告犯案與其本性不符，已承諾日後戒酒，重犯機會極低。法官將案件押後至6月4日再判刑，等待被告將2萬元的賠償先存入法庭。



案情指，2018年12月19日，當時27歲的女事主在西貢翠塘花園外勝記酒家與被告首次見面。當晚凌晨時分，兩人前往海濱長廊喝酒聊天，其後女事主表示要離開，被告拉著她不准她離開，更用路邊的磚塊襲擊事主頭部，事主暈倒後，被告仍繼續施襲多次。事主送院後，被發現面部重創，有多處骨折，包括鼻骨及眼窩內側等部位，事主留醫16天後出院。

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記者：王仁昌