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消息：特區班子地震　劉江華、羅智光出局　勞福局副局長徐英偉料任民政事務局局長

社會 14:07 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

民政事務局局長劉江華（左四）、公務員事務局局長羅智光（左二），消息指也會落馬。

特區政府問責班出現大調動，有消息指，入境處處長曾國衞將會離開紀律部隊，加入問責班子，接替聶德權擔任政制及內地事務局局長。聶德權將轉任公務員事務局，消息指人事調動也涉及公務員事務局局長羅智光、民政事務局局長劉江華等問責官員，TOPick已向特區政府查詢，暫時未有回應。

消息：聶德權將平調擔任公務員事務局局長　特區班子現人事調動

曾國衞成功接載鑽石公主號及武漢港人 　一度被指問鼎保安局局長　料最終擔任政制局長

63歲的民務事務局局長劉江華，在1985年首次當選沙田區議員，開始30年的公職生活，其後在1998年開始出任立法會議員及曾任行政會議成員。1994年創 辦「公民力量」，曾擔任民建聯副主席，在2012年加入政制及內地事務局成為副局長，至於民政事務局局長一職，消息指現任勞福局副局長徐英偉會接替劉江華。

公務員事務局局長羅智光在1980年加入政務職系，曾在多個政府決策局及部門服務，包括前市政事務署、前行政立法兩局非官守議員辦事處 、前政務總署 、香港駐紐約經濟貿易辦事處、前地政工務科及前憲制事務科等。回歸後曾出任行政長官私人秘書，並在2012年出任保安局常任秘書長，在2017年7月1 日獲任命為公務員事務局局長。

另外消息指入境處處長一職，副入境處長區嘉宏很大機會擢升為處長，據悉連串的人事變動，相信很快在日內公布。

TOPick已向特區政府查詢，暫時未有回應，會跟進特區政府最新人事調動，不斷更新！

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記者：伍瑋瑋

 

 

 

楊偉雄 聶德權 劉江華 羅智光 曾國衞 立法會 公務員事務局 民政事務局 政制及內地事務局 創新及科技局

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