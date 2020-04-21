港大研究指1成中學生呈現網絡成癮問題　學生數碼能力差異大可影響學習進度

新冠肺炎疫情下，全港學校改以網上教學授課。港大一項研究發現，本港中小學生在數碼能力存在明顯差異，大部分學生僅能掌握基本技巧，卻未能處理複雜的工作，包括未能評估獲取資訊的可信性；同時發現學生主要應用數碼設備於休閒活動或與日常溝通，更有10%中學生更呈現網絡成癮的行為。

香港大學和香港科技大學的研究人員，正進行一項為期5年、有關香港學生數碼公民素養的研究。研究團隊在2018至2019學年期間，於18間小學及14間中學收集了第一輪數據，超過2,000多名小三、中一及中三學生及約360名老師參與。

結果發現，大部分中小學生均能掌握使用數碼學習設備的基本技巧，包括進行簡單搜尋、進行常規的溝通等，惟他們的能力不足以處理複雜的工作，如未能運用適當關鍵詞搜尋結果、未能評估獲取的資訊是否相關、適用或可信。

有小三學生數碼能力更勝中三生

研究團隊亦指出，不同學校、以至校內學生之間的數碼能力亦存在差異，雖然中學生的能力明顯高於小學生，但有學校的小三學生，一半的能力更勝另一所中學的75%中三學生。

另外，學生家中和學校使用數碼設備方面，不論在家中或學校，學生主要應用於休閒活動或與朋友家人溝通，更有10%中學生更呈現網絡成癮的行為，亦有25%學生曾經是網絡欺凌的受害者。

帶領研究的港大教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英指出，網上學習在疫情期間成為學校教與學的唯一途徑，惟學生具備最基本的數碼能力及設備如桌上電腦、平板電腦等，存在巨大差異，尤其是弱勢社群資源和支援不足，擔心學生之間的數碼鴻溝會因疫情期間網上學習進一步加劇，影響學習表現。

學者：以21世紀數碼公民素養為核心框架

她認為，社會不同持份應建立一個強大的網上學習支援系統，並以21世紀數碼公民素養為數碼能力核心課程框架，建議更新現時的資訊科技技能課程，透過融合跨學科學習實施。

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記者：陳子謙