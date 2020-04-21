【最後一吻】4歲女發高燒突癲癇猝死　玻璃留下最後吻痕母淚求複製保存

▲ 加拿大一名4歲女童因發高燒突然猝死，父母後來發現女兒在玻璃上留下最後的吻痕。

父母失去孩子的傷痛，非筆墨所能形容。加拿大一名4歲女童今年3月突然發高燒不止，不幸在家中離世，醫生推測女童死於癲癇猝死。父母面對心愛的女兒突然離世，無法接受，沉醉在傷痛之中。早前父母意外發現家中窗戶的玻璃上，竟留下女兒親吻的痕跡，他們迫不及待在社交媒體哭求建議，希望將女兒最後吻痕複製保存，代替女兒繼續陪伴在身旁。

據《太陽報》報道，4歲的Jillian Caslick因為持續發高燒，入住醫院後因醫院資源不足，醫生先請父母帶Jillian回家休息。回到家中的Jillian先後經歷2次高燒，她的媽媽Rebekah悲痛地表示，「那天，我在她額頭上親了一下，之後就去放工，對於之後發生的事我都不清楚」，沒想到這一吻成為「最後的吻」，父母從此與女兒天人永隔。

意外發現女兒吻痕

經過調查後，醫院還是未能找出Jillian死亡的原因，最後只能判定她因高燒引發癲癇猝死。父母無法接受心愛的女兒突然離世，媽媽Rebekah在社交媒體表示，她每天以淚洗臉，向上帝祈禱︰

我相信我們會再次見面。

直到上周某一天雷雨交加的晚上，傷心的父母突然看見一道閃電劃過家中一塊玻璃，Jillian的爸爸隱約看見玻璃上有著一個小小的吻痕，仔細一看原來是女兒的吻痕，還有鼻子呼氣的痕跡。

保存吻痕作美好禮物

夫婦二人馬上在社交媒體發帖，尋求複製保存吻痕的方法，透過朋友的幫忙，最後聯絡到倫敦警局的警察，希望他們伸出援手。警察最後以指紋粉將吻痕保存，並用膠紙把吻痕轉移到指紋卡上。除此，他們在收集吻痕的期間，意外發現Jillian在窗戶留下另一個曾塗上唇彩的吻痕。

倫敦警局發言人Sandasha Bough表示，很開心能為這個家庭提供服務，保存這份美好的禮物。

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責任編輯：王明芳