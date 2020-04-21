被指涉瞞離婚續住宿舍　前警隊高級督察上訴脫罪申訟費被拒

▲ 高等法院拒絕涉案前警隊高級督察的訟費申請。（經濟日報資料圖片）

警隊前高級督察被指涉於9年前隱瞞已離婚，續居於已婚宿舍，早前被控1項詐騙罪，經審訊後被裁定罪成，被判囚6個月，其後向高院提出上訴得直，前高級督察今（21日）向高院就原審申請訟費。他於庭上表示原審時曾向宿舍組職員口頭通知已收到絕對離婚令，惟上訴庭指他於原審時沒有以上說法，提醒他不要誤導法庭，指原審裁判官因其行為自招嫌疑而判其不獲訟費做法正確，拒絕其訟費申請。



上訴庭指原審裁判官拒絕上訴人劉承聰（49歲）訟費申請，基於其自招嫌疑，包括上訴人與前妻於2011年1月取得暫准離婚令後，直至同年9月才向法庭查詢絕對離婚令事宜，原審裁判官指上訴人知悉暫准離婚令發出後6周便會發出絕對離婚令，上訴人期間卻不聞不問，及至知悉絕對離婚令發出及收取副本後，亦沒有立即通知政府，實屬自招嫌疑。



上訴人今沒有律師代表，他於庭上陳詞指，原審時他曾提及於9月16日收到離婚令後，曾致電知會宿舍組職員。上訴庭即指根據書面證供，宿舍組職員於10月10日才從上訴人發出的電郵得悉絕對離婚令已發出，並非如其現時之說法。上訴庭質疑如此重要議題，原審時其代表律師有否向證人作出盤問，上訴人表示沒有。



上訴庭指出，上訴人於原審時沒有提及現時之說法，「你在場你知講過乜，你唔好誤導法庭」，上訴庭表示若索取原審時謄本，所有證供均顯現易見。

律政司一方亦翻查原審記錄，指上訴人於原審時的證供指「跟住有打電話俾宿舍組知，收到文件喇」。上訴庭質疑上訴人加入警隊多年，理應知道應以書面作通知。



上訴庭續指條例說明暫准離婚令發出後6周便生效，質疑上訴人聲稱聽取他人說法，故於3至6個月後才作出查詢，而於收到離婚令後，卻不於30天內通知宿舍組，質疑上訴人「係咪玩緊個條例」。上訴人表示提出是次申請為取回公道，上訴庭聽罷陳詞後，認為原審法官拒絕批出訟費決定沒有犯錯，故拒絕其申請。



上訴人原被控於2011年2月某日至2011年10月9日，隱瞞自己與高家儀（譯音）已于同年1月27日離婚，企圖詐騙香港特別行政區政府，以繼續獲准居住於上水紀律部隊已婚宿舍，令自己獲取利益。高院法官早前指上訴人或真誠以為需在收到絕對離婚令後才需申報，而控方亦沒有證據證明上訴人已收到絕對離婚令，因此控方未能毫無合理疑點地推論上訴人是故意詐騙及不誠實，故裁定上訴得直。

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記者：林育慧