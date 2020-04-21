黎智英等人被捕　港澳辦：堅決支持警方嚴正執法　強烈譴責外部勢力式干預香港事務

▲ 國務院港澳事務辦公室今發文指，香港警方根據調查的事實及獲得的證據依法對黎智英等人，是維護香港法治、秩序和社會正義的正常執法行動。我們堅決支持。

香港警方以涉嫌非法集結罪等罪名拘捕了壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等15人，國務院港澳事務辦公室今發文指，香港警方根據調查的事實及獲得的證據依法對黎智英等人，是維護香港法治、秩序和社會正義的正常執法行動，對此表示堅決支持。

港澳辦新聞發言人表示，美英政府和一些政客對此異常關注，完全無視有關非法集會遊行演化爲極端暴力活動的客觀事實，公然爲他們的違法犯罪行爲開脫罪責，這是對香港人權和法治的肆意踐踏，是對香港特區司法獨立和高度自治權的公然干預，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

發言人又指，任何人都沒有法外特權，違法者必須依法受到追究。中方将繼續堅定不移支持香港警方嚴正執法，支持香港司法機關公正司法，堅決反對任何外部勢力以任何形式干預香港事務，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定。

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責任編輯：莫稼浩