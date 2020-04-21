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【著數優惠】荷里活廣場推出消費回贈　買$100送$100現金券

休閒 15:14 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

鑽石山荷里活廣場由4月23日起舉行消費回贈活動。（官方圖片）

為了刺激消費，近日全港各大商場都推出購物及飲食優惠，鑽石山荷里活廣場由4月23日起舉行消費回贈活動，部分指定商戶更是買$100送$100，優惠絕對吸引。

由4月23日起，荷里活廣場會推出「100%消費回贈」及「買$300‧送$200」的回贈獎賞！顧客只需消費滿$100，即可獲贈$100商戶現金券，商戶包括有H&M、Nike及Make Up For Ever等時尚商戶，回贈率達100%！

到Nike運動用品專門店，只需消費滿$100，即可獲贈$100商戶現金券。（官方圖片））

此外，商戶如Haagen-Dazs及Pacific Coffee等，則提供「買$300‧送$200」優惠，顧客只需消費滿$300，最高可獲贈$200商戶現金券，即買即賞，每日名額有限，先到先得，換完即止！

Pacific Coffee提供「買$300‧送$200」優惠。（官方圖片）

由5月4日至11月30日期間，商場更會推出一年一度的《食飯‧睇戲‧連環賞》，顧客只要出示於參與食肆消費滿$30之即日單一機印發票，到百老匯荷里活戲院購買2D或Real 3D正價戲票1張即可作HK$15使用，同時更可免費獲贈戲院內風月堂洋菓子Bar$5美食優惠券1張。

只要出示百老匯荷里活戲院之即日戲票存根1張，便可盡享場內逾20間食肆之獨家美食折扣。（官方圖片）

只要出示百老匯荷里活戲院之即日戲票存根1張，亦可盡享場內逾20間食肆之獨家美食折扣，詳情可參閱荷里活廣場Facebook專頁

撰文︰陳日言

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