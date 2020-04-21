消息：財經事務及庫務局局長劉怡翔　創新及科技局長楊偉雄將會離職

▲ 林鄭問責局長出現大變動，財經事務及庫務局局長劉怡翔、創新及科技局長楊偉雄，也將離任

林鄭問責局長出現大變動，財經事務及庫務局局長劉怡翔、創新及科技局長楊偉雄，也將離任。換言之，合共4名局長將會離開，其餘兩位包括民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光。

劉怡翔2017年接替陳家強出任此職時，已年屆67歲，是該屆主要官員中年紀最大。劉怡翔在1979年加入香港政府政務職系，1993年轉到香港金融管理局工作，2004年轉到香港按揭證券有限公司出任總裁，至2012年退休。2013年11月，他獲委任為財經事務及庫務局副局長，接替請辭的梁鳳儀。

楊偉雄1955年生於台灣，1977年畢業於美國加州理工學院，取得電機工程及應用數學學士學位。他分別於1978年及1982年獲得美國史丹福大學頒授電機工程碩士學位及工商管理碩士學位。2003年任數碼港行政總裁。2010年至2015年2月任香港理工大學行政副校長。創新及科技局於2015年11月20日正式成立，楊偉雄同日出任創新及科技局局長。

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記者：黃慧日