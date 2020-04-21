5租戶用「一蚊」租旺區地舖　專家料加碼付業主月租2萬

▲ 李根興指，不排除會加碼至每月2萬元以招攬更多業主參與計劃。（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情使經濟蕭條，市面商舖十室九空，盛𣿬商舖基金創辦人李根興於2月尾推出「一蚊招租」優惠，向於旺區持有吉舖的業主以1萬元承租，並付差餉、水電媒等費用，再以1元轉租予社福機構或平賣抗疫用品的商戶，以回饋社會，李根興表示，不排除會加碼至每月2萬元以招攬更多業主。

李根興表示，計劃原意是不想讓舖位在疫情下「丟空」造成資源浪費，故作中介人的角色，現階段會每月向業主付1萬元，另承包差餉、管理費等，並以1元轉租予社福機構或平賣抗疫用品的商戶至少3個月，業主會與租戶簽訂10,001元的租約，而李根興會與租戶再簽訂一份1萬元的贊助合約。

李根興透露，計劃推出後，有數百名租客及少量業主與他聯絡，不排除會加碼至每月2萬元以吸引更多業主，目前已有4間地舖業主與租客洽談細則，而其中一間地舖由李根興持有。

參加計劃租戶之一為香港抗疫站，位於太子基隆街，約800呎，市租原約6至7萬，於本月19日開業，秘書長黃穎祥指，會以成本價轉賣口罩予街坊，並會轉贈市民捐出的物資等，被問及3個月後會否以市價向業主續租，黃穎祥指仍在考慮中。

另一租戶為鄰舍輔導會，位於筲箕灣道，約450呎，市租原約5萬，將於限聚令完結後開業，計劃主任鍾嘉儀指，其店舖會用作咖啡體驗館，以非牟利性質，由5至6名年輕人義務製作咖啡香包，再轉贈予街坊，及教授街坊沖咖啡技巧，而由於業主為李根興，李指會視乎情況延長「一蚊租期」。

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記者：鄧凱文