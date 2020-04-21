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【留家開騷】容祖兒取消大馬個唱轉網上直播　Joey自選17首經典為市民打氣

娛樂 15:22 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

容祖兒取消大馬演唱會轉網上直播，剪輯影片為市民娛樂打氣。

樂壇天后容祖兒（Joey）本於上月21號，在馬來西亞雲頂舉行巡迴演唱會，但因新冠肺炎疫情影響而取消。為了補償觀眾，Joey在網上舉行直播，留在家中為廣大樂迷獻唱。事隔一個月，Joey剪輯了當日直播片段，上載一段長達八分鐘的精華片段。

全球受著新冠肺炎的疫情影響，為了聚集人群，多個活動唱地被逼關閉，連帶各個大型演唱會亦要取消。Joey本來於3月21號假馬來西亞雲頂舉行《容祖兒巡迴演唱會2020 - Love in Genting》，但因疫情問題被逼取消。

【留家開騷】容祖兒被歌神Sam音樂感動　Joey豪宅自彈自唱許冠傑名曲

Joey在家中舉行直播演唱會。（影片截圖）

【英國疫倩】容祖兒疫情下完成倫敦巡唱 　Joey為觀眾健康取消巴黎演出

為了彌補期待已久的樂迷，Joey選擇在社交網站舉行直播，在家中一角取景，配以鋼琴背景獻唱。

事隔一個月，Joey把當日的直播片段剪輯成長達八分鐘的影片，為在家抗疫的大家打氣：

上個月本應要舉行在馬來西亞的演唱會，但因為疫情的關係，演唱會取消。取而代之，我在家中舉行了一個一個簡單的直播live，目的希望用音樂為大家打氣。時間過得很快，這樣就一個月，而大家齊心抗疫成績有目共睹，希望大家繼續努力加油！在此我重溫一下當日的精華片段！

#記得M記得E
#我係你嘅16號愛人
#柔情版心之科學

容祖兒演唱片段，按此

影片中Joey的背後全是她歷年來的唱片海報，以及她鍾愛的Miffy公仔收藏。影片中Joey模仿演唱會，著觀眾一同揮手和唱，又裝作收到了觀眾所送的花束，非常熱鬧。

【自拍風波】容祖兒戴口罩自拍引誤會　Joey急發文解釋：是我疏忽大意

獨自開騷的Joey表現興奮。（影片截圖）

直播演唱會歌單：

這麼近那麼遠
小天使
連續劇
牆紙
小日子
我們都是這樣長大的（原唱：鄭秀文）
麻煩你
心病
喝采（原唱：陳百強）
山口百惠

花千樹
天窗
戀人未滿
心之科學
阿們
16號愛人

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撰文 : TOPick柴犬出動

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容祖兒 歌手 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 馬來西亞 演唱會 娛樂行業

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