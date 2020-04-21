【留家開騷】容祖兒取消大馬個唱轉網上直播　Joey自選17首經典為市民打氣

▲ 容祖兒取消大馬演唱會轉網上直播，剪輯影片為市民娛樂打氣。

樂壇天后容祖兒（Joey）本於上月21號，在馬來西亞雲頂舉行巡迴演唱會，但因新冠肺炎疫情影響而取消。為了補償觀眾，Joey在網上舉行直播，留在家中為廣大樂迷獻唱。事隔一個月，Joey剪輯了當日直播片段，上載一段長達八分鐘的精華片段。

全球受著新冠肺炎的疫情影響，為了聚集人群，多個活動唱地被逼關閉，連帶各個大型演唱會亦要取消。Joey本來於3月21號假馬來西亞雲頂舉行《容祖兒巡迴演唱會2020 - Love in Genting》，但因疫情問題被逼取消。

【留家開騷】容祖兒被歌神Sam音樂感動 Joey豪宅自彈自唱許冠傑名曲

▲ Joey在家中舉行直播演唱會。（影片截圖）

【英國疫倩】容祖兒疫情下完成倫敦巡唱 Joey為觀眾健康取消巴黎演出

為了彌補期待已久的樂迷，Joey選擇在社交網站舉行直播，在家中一角取景，配以鋼琴背景獻唱。

事隔一個月，Joey把當日的直播片段剪輯成長達八分鐘的影片，為在家抗疫的大家打氣：

上個月本應要舉行在馬來西亞的演唱會，但因為疫情的關係，演唱會取消。取而代之，我在家中舉行了一個一個簡單的直播live，目的希望用音樂為大家打氣。時間過得很快，這樣就一個月，而大家齊心抗疫成績有目共睹，希望大家繼續努力加油！在此我重溫一下當日的精華片段！ #記得M記得E

#我係你嘅16號愛人

#柔情版心之科學

容祖兒演唱片段，按此

影片中Joey的背後全是她歷年來的唱片海報，以及她鍾愛的Miffy公仔收藏。影片中Joey模仿演唱會，著觀眾一同揮手和唱，又裝作收到了觀眾所送的花束，非常熱鬧。

【自拍風波】容祖兒戴口罩自拍引誤會 Joey急發文解釋：是我疏忽大意

▲ 獨自開騷的Joey表現興奮。（影片截圖）

直播演唱會歌單：

這麼近那麼遠

小天使

連續劇

牆紙

小日子

我們都是這樣長大的（原唱：鄭秀文）

麻煩你

心病

喝采（原唱：陳百強）

山口百惠

怯

花千樹

天窗

戀人未滿

心之科學

阿們

16號愛人

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF