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港澳辦批評郭榮鏗蓄意違背誓言、涉嫌公職人員行爲失當

政治 15:08 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

港澳辦新聞發言人表示，郭榮鏗等人惡意造成内委會停擺，企圖癱瘓立法會，這已直接妨礙香港特别行政區政治體制的有效運作。

國務院港澳事務辦公室今發文指，内委會長期停擺，延耗了6個月、15次會議仍未完成的立法會内務委員會主席選舉，這放在世界任何一個地方都是一個天大的笑話，超過80條附屬法例在限期屆滿前得不到處理，一些本可惠及納稅人、殘障人士以及與房屋供應、公衆健康保障等民生息息相關的法案，未能得到及時通過。

港澳辦新聞發言人表示，郭榮鏗等人惡意造成内委會停擺，企圖癱瘓立法會，這已直接妨礙香港特别行政區政治體制的有效運作，衝擊憲法和基本法确立的香港特别行政區的憲制秩序。對這一嚴重事件，中央政府怎麽可能坐視不理？中央專責處理香港事務的機構對此發出嚴正警告，正是中央政府行使全面管治權的具體體現，是撥亂反正，理所當然。

港澳辦又指，郭榮鏗公然宣稱這麽做就是爲了阻止國歌法等法案的通過，中方不禁要問：郭議員爲何如此敵視國歌法，反對在香港特别行政區使用國家象徵？他是真認同『一國』原則嗎？是真擁護香港特别行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特别行政區嗎？根據基本法第104條所作的解釋及《宣誓及聲明條例》，立法會議員如果違反誓言，就必須承擔相應的法律責任。

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責任編輯：莫稼浩

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