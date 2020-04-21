港澳辦連發三稿　稱中央授予特區自治權不意味中央放棄監督權

▲ 港澳辦說，中聯辦負責代表中央處理香港有關事務，完全有權力、有責任對涉及中央與特區關系事務、『一國兩制』方針和基本法正确實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題行使監督權。

國務院港澳事務辦公室今發文指，香港特别行政區是直轄於中央人民政府的地方行政區域，中央人民政府依照憲法和基本法，對香港特别行政區行使全面管治權，既包括中央直接行使的權力，也包括授予香港特别行政區依法行使的高度自治權。有授權，就有監督。中央授予特别行政區高度自治權，并不意味着中央沒有或放棄監督權。

港澳辦說，近日香港一些人對中聯辦在基本法之下的角色和權力提出質疑，認爲香港中聯辦與中央其他部門一樣，受基本法第22條規限，不能『干預』香港特别行政區自行管理的事務。這種看法沒有充分考慮到香港中聯辦的特殊性，是不準确的。儘管香港基本法沒有對香港中聯辦的設置和法律地位予以明文規定，但無論是之前的新華通訊社香港分社，還是更名後的中央人民政府駐香港特别行政區聯絡辦公室，都是中華人民共和國中央政府的派出機構，負責代表中央處理香港有關事務，完全有權力、有責任對涉及中央與特區關系事務、『一國兩制』方針和基本法正确實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題行使監督權。

港澳辦又表示，郭榮鏗等人惡意造成内委會停擺，企圖癱瘓立法會，這已直接妨礙香港特别行政區政治體制的有效運作，衝擊憲法和基本法确立的香港特别行政區的憲制秩序。對這一嚴重事件，中央政府怎麽可能坐視不理？中央專責處理香港事務的機構對此發出嚴正警告，正是中央政府行使全面管治權的具體體現，是撥亂反正，理所當然。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：莫稼浩