【特區班子地震】4名局長出局曾國衞晉升　一文看清離職及接班人　

▲ 林鄭月娥領導的特區班子將有大調動。（資料圖片）

特區政府問責班出現大調動，有消息指，入境處處長曾國衞將會離開紀律部隊，加入問責班子，接替聶德權擔任政制及內地事務局局長。聶德權將轉任公務員事務局，消息指人事調動也涉及公務員事務局局長羅智光、民政事務局局長劉江華等問責官員，TOPick已向特區政府查詢，暫時未有回應，綜合各方的消息，一文看清最新高官調動安排

聶德權將離任政制及內地事局，平調至公務員事務局擔任局長，其職位由入境處處長曾國衞接任。至於入境處處長一職，副入境處長區嘉宏料會擢升為處長。

公務員事務局局長羅智光及民政事務局局長劉江華離任，二人的動向未有透露，消息指現任勞福局副局長徐英偉會接替劉江華。

財經事務及庫務局局長劉怡翔、創新及科技局長楊偉雄，也將離任，而其中金發局行政總監許正宇是接任財經事務及庫務局局長的熱門人選。許正宇去年才加入金發局，為該局首位行政總監，他以往曾任港交所 （00388） 董事總經理，有份參與互聯互通工作。離開交易所後，許正宇加入新世界負責制定大灣區業務策略及推動業務生態圈的發展。

特區班子人事調動的消息傳出後，政府仍未有任何回應。

特區政府班子最新人事調動：

民政事務局局長劉江華（離職）

勞福局副局長徐英偉（接任）

消息：特區班子地震 劉江華、羅智光出局 勞福局副局長徐英偉料任民政事務局局長

民建聯黨友兼舊下屬 徐英偉接替劉江華任民政局長

公務員事務局局長羅智光（離職）

政制及內地事務局局長聶德權（接任）

消息：聶德權將平調擔任公務員事務局局長 特區班子現人事調動

創新及科技局長楊偉雄（離職）

蔡淑嫻（創新局常任秘書長）（熱門）

薛永恒（機電工程署署長）（熱門）

消息：創科局局長楊偉雄離職 薛永恒、蔡淑嫻接任大熱

財經事務及庫務局局長劉怡翔（離職）

許正宇（金發局行政總監）（熱門）

【香港政情】消息指金發局行政總監許正宇接替劉怡翔任財庫局局長

政制及內地事務局局長聶德權（調職）

入境處處長曾國衞（接任）

曾國衞成功接載鑽石公主號及武漢港人 一度被指問鼎保安局局長 料最終擔任政制局長

資料來源：綜合消息人士

TOPick會跟進有關特區班子人事調動，不斷更新！

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記者：伍瑋瑋