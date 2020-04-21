消息：創科局局長楊偉雄離職　薛永恒、蔡淑嫻接任大熱

▲ （政府新聞處）

林鄭問責班子大變動，4名局長將離職，包括創新及科技局局長楊偉雄。消息指，機電工程署署長薛永恒、創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻為大熱接任人選。

蔡淑嫻去年調任創科局出任常任秘書長，之前曾由創新科技署署長。她由1986年加入政務職系、2017年晉升為首長級甲級政務官。

薛永恒則自2017年出任機電署署長，早在1984年加入政府，任職助理機電工程師。

責任編輯：陳宛彤