消息：創科局局長楊偉雄離職 薛永恒、蔡淑嫻接任大熱 政治 15:31 2020/04/21 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向 ▲ （政府新聞處） 林鄭問責班子大變動，4名局長將離職，包括創新及科技局局長楊偉雄。消息指，機電工程署署長薛永恒、創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻為大熱接任人選。 蔡淑嫻去年調任創科局出任常任秘書長，之前曾由創新科技署署長。她由1986年加入政務職系、2017年晉升為首長級甲級政務官。 薛永恒則自2017年出任機電署署長，早在1984年加入政府，任職助理機電工程師。 責任編輯：陳宛彤 相關文章 【家居隔離】楊偉雄斥剪手帶走出街極不負責 籲嚴守家居檢疫令 12:40 2020/03/29 【家居隔離】楊偉雄斥剪手帶走出街極不負責 籲嚴守家居檢疫令 消息：特區班子地震 劉江華、羅智光出局 勞福局副局長徐英偉料任民政事務局局長 今日 14:07 消息：特區班子地震 劉江華、羅智光出局 勞福局副局長徐英偉料任民政事務局局長 消息：財經事務及庫務局局長劉怡翔 創新及科技局長楊偉雄將會離職 今日 14:45 消息：財經事務及庫務局局長劉怡翔 創新及科技局長楊偉雄將會離職 楊偉雄 政治 人事調動