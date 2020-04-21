【整容網紅】「喪屍版」安祖蓮娜傳獄中染疫命危　伊朗政府開腔回應事件

▲ 號稱「喪屍版」安祖蓮娜祖莉的伊朗網紅Sahar Tabar，被指在獄中感染新冠肺炎命危，目前需依賴呼吸器。

去年底被捕入獄、號稱「喪屍版」安祖蓮娜祖莉的伊朗網紅Sahar Tabar，被指在獄中感染新冠肺炎命危，目前需依賴呼吸器，但伊朗獄方已否認消息。

據英媒《BBC》報道，Sahar Tabar去年底因為褻瀆神靈和煽動暴力等罪名而被捕，而她染疫的消息則由其律師在Instagram發布，律師並強調Sahar Tabar犯下上述罪行時並未成年，但她一直未被列入當局的釋放名單內。律師又引述Sahar Tabar的母親指，女兒在獄中出現病徵後，已被移送到獄中的隔離區。

不過，伊朗雷伊女子監獄負責人則表示，律師發表的消息並不正確，否認有關說法。據資料顯示，伊朗3月曾釋放8.5萬名囚犯，以防新冠肺炎疫情傳播。據伊朗衞生部發言人昨日（20日）表示，伊朗確診個案已達約8.35萬人，死亡人數達5209人。

伊朗網紅Sahar Tabar過去曾聲稱自己經歷過50次整容手術，當中包括把眼睛變大，拉高鼻子以及抽脂手術等，她更把自己整容後的樣貌上載網上，因而被網民稱為「喪屍版」安祖蓮娜祖莉。

不過她其後接受媒體訪問時指，部份照片僅為她透過使用特技化妝及後期加工而成。但由於照片令人不安，伊朗警方當時還因此把她拘捕，並作出警告，命令她不能再把相片放上網絡。

更多伊朗疫情資訊，請看:

【整容失敗】22歲少女夢想變安祖蓮娜祖莉 歷50次整容手術驚變喪屍《黑魔后》

【疫情失控】伊朗確診病例破7千7名高官死亡 司法部宣布7萬囚犯臨時獲釋

【新冠肺炎】伊朗確診人數逾1500人 民眾照去朝拜舔清真寺門：唔擔心【有片】

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:王俊賢