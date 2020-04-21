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民建聯黨友兼舊下屬　徐英偉接替劉江華任民政局長

政治 15:45 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

林鄭問責班子大變動，4名局長將離職，包括民政事務局局局長、民建聯成員劉江華，現任勞工及福利局副局長徐英偉為接任人選。

林鄭問責班子大變動，4名局長將離職，包括民政事務局局長、民建聯成員劉江華，現任勞工及福利局副局長徐英偉為接任人選。

徐英偉現年43歲。他在2008年6月至2012年6月期間及2012年9月至2017年6月期間出任民政事務局局長政治助理，是首批政治助理，曾任近10年民政事務局局長政治助理，成為劉江華下屬。

徐英偉獲加拿大渥太華大學社會科學學士及曼徹斯特大學的工商管理碩士。在加入政府前曾任職銀行界。他於2006年加入民建聯，2007年曾出任青年民建聯副主席。

有傳媒曾指特首林鄭月娥亦對徐英偉看高一線，徐英偉被點名負責統籌打網絡宣傳戰，以拍攝政府宣傳片。

劉江華現年62歲，持有英國愛薩特大學社會學學士和香港城市理工學院公共及社會行政學碩士。劉江華的從政生涯自1985年當選成為沙田區議員起，連任至2003年，並於2011年再次當選成為沙田區議員，服務地區近20年。

劉江華由1997年至2012年擔任立法會議員、由2008年至2012年擔任行政會議成員，累積長期的從政經驗。他自2012年12月起出任政制及內地事務局副局長。

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責任編輯：莫稼浩

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