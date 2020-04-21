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調查：僅65%港人有閱讀習慣　創調查有紀錄以來新低

社會 15:44 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

調查稱，香港人閱讀習慣創新低。（資料圖片）

香港出版學會今（21日）公布「全民閱讀調查報告2020」結果，發現近35%受訪者沒有閱讀印刷書習慣，是學會歷年調查以來的新低。

學會以電話訪問2,097名市民，結果發現有閱讀印刷書習慣的被訪者，只有65.3%，而回應「沒有」則佔34.7%，是歷年調查的有紀錄新低。學會稱，調查問到被訪者不閱讀的原因，其中「工作時間太忙」的比例較往年稍跌，而其他因素則上升。

學會稱，疫情期間市民留家時間較多，27%受訪者表示看書時間增加。其中18歲以下受訪者中，四成人表示在疫情期間看多了書，比例高於其他年齡層。

學會引述英國蘇塞克斯大學（University of Sussex）研究發現，花6分鐘閱讀便能有效減壓。學會聯同香港出版總會，推動「自家慢讀」行動，鼓勵市民留家，享受慢讀減壓。

消息：特區班子地震　劉江華、羅智光出局　勞福局副局長徐英偉料任民政事務局局長

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責任編輯：吳卓峰

 

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