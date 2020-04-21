【金正恩命危】煙不離手愛吃神戶牛拖羅　金正恩陷心血管疾病早有預兆

▲ 煙不離手愛吃神戶牛拖羅，金正恩陷心血管疾病早有預兆。

北韓領導人金正恩傳出病危，據美國有線電視新聞網（CNN）引述一名知情的美國官員透露，美國正在監測有關情報，金正恩接受心血管手術後狀況危急，正處於危險中。但南韓總統府青瓦台表示，未發現北韓有異常舉動，目前未能確認金正恩的健康情況。路透社引述韓國政府消息人士指，有關金正恩危殆的報道不實。

不過，金正恩的健康狀態一向令外界關注，此次陷入健康危機的傳聞，或許並非空月來風，更可能和他大魚大肉、煙酒不離的奢侈生活有關。

愛吃拖羅、瑞士芝士

曾擔任金正恩亡父金正日的御用廚師藤本健二（Fujimoto Kenji），曾向媒體透露金正恩的飲食習慣，他特別鍾情於神戶牛、壽司、魚子醬等名貴食材。藤本指金正日在生時，每周會為他做一次壽司，而金正恩亦會捧場，兩父子尤其喜愛肥美的拖羅。

金正恩亦對瑞士芝士情有獨鍾，曾有報道指，他年輕時在瑞士留學期間就愛上當地著名的埃文達芝士（Emmental Cheese），回國後對其念念不忘，並派北韓專家遠赴法國學習製作芝士。

煙不離手 日飲2支香檳

至於酒品方面，藤本指金正恩特別喜愛每瓶售175英鎊（即約港幣1700元）的水晶香檳（Cristal Champagne），而且酒量頗佳，一餐能喝掉兩瓶。另外，金正恩又鍾愛法國波爾多紅酒，藤本稱金正恩曾向他吹噓在一個宴會上喝了10瓶紅酒。

飲食以外，抽煙亦是金正恩一大嗜好，據指他由十多歲就開始抽煙，最喜歡YSL香煙。過往他出席公開場合時，曾多次被拍到手持香煙。

醫生推測金正恩BMI超過40

金正恩的身形一向較肥胖，他的後頸因脂肪過多出現褶皺，南韓有醫生推測他的身高體重指數（BMI）超過40，亦有專家認為金正恩過胖，屬於可能患心肌梗塞、腦中風、糖尿病等疾病的高危一族。

而金正恩的祖父金日成及父親金正日，生前都患有糖尿病和高血壓，金正日曾因腦中風須接受治療。

壽司≠低熱量 魚類腩位最高脂

金正恩的健康危機似乎有迹可尋。根據世界衛生組織（WHO），心血管疾病如心臟病和中風的主要成因，是不健康的飲食、缺乏運動、使用煙草和酒精。

大魚大肉的飲食習慣是引致心血管疾病元兇之一。以金正恩喜愛的壽司為例，很多人會以為壽司只有魚和飯，熱量較低，但尚營坊高級營養師黃凱詩指出，壽司款式繁多，三文魚、甜蝦屬於低卡之選，而魚類腩位則最高脂。

金正恩最愛的拖羅，從營養角度來看，是十分邪惡的選擇。拖羅是腩位，從魚肉的雪花紋都可知道脂肪量很高，雖說是優質脂肪，但也不宜攝取過量。

黃凱詩指，以中拖羅和赤身壽司為例，前者一件約75Kcal（大拖羅更高），熱量比每件約35Kcal的赤身壽司高一倍有多。

【金正恩命危】缺席祖父金日成生忌紀念日掀傳聞 CNN 報道： 金正恩接受手術後病危

責任編輯：羅嘉欣

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