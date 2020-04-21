立法會多名議員質疑食環署只會監測老鼠　多年仍無法解決鼠患問題

▲ 食環署將於5月在本港9區裝設熱能攝錄機，以檢視行動成效的結果；而今年底會在全港小區滅鼠行動全面裝置熱能攝錄機。(經濟日報資料圖片)

各區老鼠為患問題多年，食物環境衞生署計劃於下月在9區裝設熱能攝錄機追鼠蹤，亦正研究使用有味的鼠餌及試用敏感度較高的鼠夾滅鼠，以加強滅鼠成效。不過，會上多名議員關注措施效用，批評食環署多年來使用新科技監測鼠患問題，但未見防鼠滅鼠成效，直斥令市民心寒。

立法會今早(20日)舉行《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》委員會會議。食環署助理署長(行動)霍炳林總結過去防治鼠患測試的科技項目成效。他指熱能攝錄機可監察老鼠出入情況、活躍程度及分布，故食環署將於5月在本港9區裝設熱能攝錄機，以檢視行動成效的結果；而今年底會在全港小區滅鼠行動全面裝置熱能攝錄機。

霍炳林指，食環署亦會試用有味道的鼠餌，但有味鼠餌在潮濕環境下未必適用，故需檢視何種場地適用，亦會試用敏感度較高的鼠夾，惟敏感度較高的鼠夾怕會傷及其他動物，需研究是否加設圍網，及只在適合的地方上使用，在公眾地方使用則有保留。

立法會議員葛珮帆批評，食環署不斷指出能夠監測老鼠，但市民更關注的是如何滅鼠，質疑署方只有監測，沒有計劃。霍炳林回應稱，監測的效用為如發現有老鼠出沒，可針對性地封洞，或擺放更多鼠夾、鼠籠，若知道老鼠出入的路線，找出老鼠食住行的途徑，便可相對地找出滅鼠的方法。

立法會議員何俊賢亦批評政府多年來都是監察鼠患，質疑為何多年仍未見政府有滅鼠的信心，監察多年仍解決不了鼠患問題，未見對市民有交代。；議員柯創盛指政府縱有新科技滅鼠，鼠患問題仍令人心寒。柯創盛指，署方多年來聽過不少專家意見，成效依然「無料到」，直指政府應想一想其成效及執行能力是否出現問題。

霍炳林回應稱，會虛心接受議員批評，了解市民及大眾對於鼠患問題的關注，待了解及研究不同滅鼠的方法的好處後，會好好應用合適的措施；當局亦會加強宣傳教育、清潔服務、執法等以努力防鼠治鼠，他盼市民亦能全力配合，令工作事半功倍。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：洪芷晴