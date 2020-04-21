【疫巿優惠】香港W酒店限時網購餐飲低至半價 168元午市套餐歎五星級點心【內附連結】
休閒 16:44 2020/04/21
由4月21日至4月27日期間，一連7日香港W酒店首次重磅推出超過30款獨家快閃優惠，涵蓋全酒店的餐飲、bliss®水療中心、WET®泳池及酒店禮券，大部分折扣低至5折，只要大家即時按此鏈結，為大家詳列最受歡迎的美食和Spa優惠折扣表，就快到母親節，是時候為媽媽和自己盡情上網店揀選超值優惠啦！
|美食推廣優惠
|快閃折扣價 (HK$)
|折扣高達
|原價 (HK$)
|1.「W型格辦公」WOOBAR一位用美食工作全日通
|$298
|55折
|$548
|2.WOOBAR兩位用下午茶套餐連兩杯氣酒
|$388
|61折
|$638
|3.WOOBAR母親節兩位用下午茶連兩杯氣酒，附送bliss®水療中心禮遇套裝乙份
|$428
|52折
|$838
|4.星宴「點心誘惑」一位用六道菜午市套餐
|$168
|63折
|$268
|5.星宴「鮑魚盛宴」一位用六道菜晚市套餐
|$688
|64折
|$1,088
|6.KITCHEN一位用周一至周五自助午餐
|$199
|5折
|$398
|7.KITCHEN一位用周六及公眾假期自助午餐
|$249
|5折
|$498
|8.KITCHEN一位用周一至周四自助晚餐
|$339
|5折
|$678
|9.KITCHEN一位用週五至周日自助晚餐
|$369
|5折
|$738
|10.KITCHEN一位用周日自助早午餐
|$488
|64折
|$768
|11.KITCHEN母親節一位用周日自助早午餐配無限暢飲香檳
|$638
|71折
|$908
|12.KITCHEN父親節一位用周日自助早午餐配無限暢飲香檳
|$638
|71折
|$908
|13.KITCHEN母親節一位用周日自助晚餐
|$528
|72折
|$738
|14.KITCHEN父親節一位用周日自助晚餐
|$528
|72折
|$738
|bliss®水療中心優惠
|快閃折扣價 (HK$)
|折扣高達
|原價 (HK$)
|1. 30分鐘360度水磨旋轉毛孔深層清潔修復
|$750
|51折
|$1,495
|2. 90分鐘微針導入骨膠原修護美容護理
|$1,325
|5折
|$2,650
|3. 60分鐘Natura Bissé 鑽石美白美容護理
|$975
|5折
|$1,950
|4. 90分鐘魚子海藻排毒按摩及磨砂護理
|$1,340
|5折
|$2,680
記者：趙景隆