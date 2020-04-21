【疫巿優惠】香港W酒店限時網購餐飲低至半價　168元午市套餐歎五星級點心【內附連結】

▲ 由4月21日至4月27日期間，一連7日香港W酒店首次重磅推出超過30款獨家快閃優惠，中菜廳星宴推每位168元歎六道菜午巿套餐。（官方圖片）

由4月21日至4月27日期間，一連7日香港W酒店首次重磅推出超過30款獨家快閃優惠，涵蓋全酒店的餐飲、bliss®水療中心、WET®泳池及酒店禮券，大部分折扣低至5折，只要大家即時按此鏈結，為大家詳列最受歡迎的美食和Spa優惠折扣表，就快到母親節，是時候為媽媽和自己盡情上網店揀選超值優惠啦！

▲ W酒店一向潮人愛到之地，自助餐平到咁，買定有著數。(圖：酒店提供)

美食推廣優惠 快閃折扣價 (HK$) 折扣高達 原價 (HK$) 1.「W型格辦公」WOOBAR一位用美食工作全日通 $298 55折 $548 2.WOOBAR兩位用下午茶套餐連兩杯氣酒 $388 61折 $638 3.WOOBAR母親節兩位用下午茶連兩杯氣酒，附送bliss®水療中心禮遇套裝乙份 $428 52折 $838 4.星宴「點心誘惑」一位用六道菜午市套餐 $168 63折 $268 5.星宴「鮑魚盛宴」一位用六道菜晚市套餐 $688 64折 $1,088 6.KITCHEN一位用周一至周五自助午餐 $199 5折 $398 7.KITCHEN一位用周六及公眾假期自助午餐 $249 5折 $498 8.KITCHEN一位用周一至周四自助晚餐 $339 5折 $678 9.KITCHEN一位用週五至周日自助晚餐 $369 5折 $738 10.KITCHEN一位用周日自助早午餐 $488 64折 $768 11.KITCHEN母親節一位用周日自助早午餐配無限暢飲香檳 $638 71折 $908 12.KITCHEN父親節一位用周日自助早午餐配無限暢飲香檳 $638 71折 $908 13.KITCHEN母親節一位用周日自助晚餐 $528 72折 $738 14.KITCHEN父親節一位用周日自助晚餐 $528 72折 $738

▲ 酒店指定的護膚名牌，而家低至半價可以做到，抵！ (圖：酒店提供)

bliss®水療中心優惠 快閃折扣價 (HK$) 折扣高達 原價 (HK$) 1. 30分鐘360度水磨旋轉毛孔深層清潔修復 $750 51折 $1,495 2. 90分鐘微針導入骨膠原修護美容護理 $1,325 5折 $2,650 3. 60分鐘Natura Bissé 鑽石美白美容護理 $975 5折 $1,950 4. 90分鐘魚子海藻排毒按摩及磨砂護理 $1,340 5折 $2,680

記者：趙景隆