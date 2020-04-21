【全球大流行】新冠病毒傳播力驚人　史丹福大學檢測：實際感染人數比確診高50至85倍

▲ 美國史丹福大學4月初進行抗體測試發現，真實感染新冠肺炎的人數，比起官方公佈確診數據高出50至85倍。

新型冠狀病毒全球大流行，美國是疫情重災區之一。美國史丹福大學本月初進行了一項抗體測試，指出真實感染人數，比起官方公布的確診數據高出50至85倍，致死率則與流感相當。然而，有科學家對該測試使用的工具可靠度存疑，而相關研究論文亦未經同行評議。

據《The Stanford Daily》及《自然》報道，美國史丹福大學研究人員在4月初時，抽取及檢驗了來自加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）約3300人的血液樣本，發現每66人中有1人感染新型冠狀病毒。

以此推算，估計全縣約200萬居民中，染疫人數有4.8萬至8.2萬人，大約是2.4%至4%，與官方在4月初公佈約1000人確診的數據有很大出入，實際感染人數比確診高出50至85倍。

研究還發現，聖克拉拉縣感染死亡率（IFR）是在0.1到0.2%之間，相等於4.8萬到8.2萬名感染者中，只有約100人死亡。而直至4月10日，官方指該縣死亡人數是50人，遠低於現時普遍認為的死亡率3至4%。

專家：死亡率「與流感相當」

研究負責人Jay Bhattacharya稱，新冠肺炎死亡率「與流感相當」，但他警告，因新型冠狀病毒至今仍未研發出疫苗，所以兩種情形並不相同。他表示，新冠病毒仍然是一種致命病毒。

研究證明病毒比官方公布的數據有更高傳染率，澳洲國立大學微生物學專家Peter Collignon對此表示並不震驚。他指，研究所用的商業抗體檢測工具，只是以少數人的樣本進行評估，或會影響結果的準確性。研究結果已刊登於論文庫medRxiv，需要被同行評議（peer review）再正式發表。

責任編輯：羅嘉欣

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