【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案　分別從英國及美國返港

▲ 新增4宗個案全部有外遊紀錄。

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和，4月20日出現零確診個案後，衞生防護中心今日（21日）再公布最新疫情，新增4宗確診個案，年齡介乎13至39歲，全部有外遊紀錄，累計確診個案增加至1029宗，另外一宗是疑似個案。

【限聚令】延長關閉11個類別處所、餐飲及限聚令等社交距離措施至5月7日

【限聚令】10休班警食宵夜涉違限聚令 林鄭月娥：特區政府嚴格執行規例一視同仁

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出公布的新增４宗確診個案，一名13歲留學英國女生染病，另外一名25男患者也是從英國返港， 38歲女患者及39歲男患者從美國返港，今日沒有新增的本地個案。

38歲女患者（第1027宗個案）由2月至4月20日留在美國，在4月15日出現喉嚨痛、肌肉痛及鼻塞，留醫伊利沙伯醫院。

39歲男患者（第1028宗個案）在4月20日返港，他未來港時已經有不適的徵狀，例如肌肉痛及鼻塞。

13歲女留學生（第1029宗個案）入住聯合醫院，她在4月20日返港，沒有明顯的徵狀。至於第四宗是25歲男患者（第1030宗個案），在2月26日至4月20日留在英國，也是沒有明顯徵狀。

▲ 港府延長限聚令等社交距離措施14天，避免疫情反彈。（林宇翔攝）

【新冠肺炎】香港疫情緩和？ 袁國勇：港人仍須警惕否則變新加坡翻版

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【新冠肺炎】政府租富豪東方酒店檢疫 許樹昌：不存在病毒透過冷氣系統傳播可能性

衞生防護中心總監黃加慶指出現時新冠病毒的感染，直至有效疫苗出現前，相信檢測是非常重要，但病毒抗體測試未有標準化，是否可以針對新冠病毒仍然未知，可以出現假陽性的情況出現，相對核酸的測試都比較遲數天才有結果，故此及早找出患者的作用非常有限。

現時抗體測試是研究層面，不過應用在臨床或者篩查上仍然未成熟，呼籲市民要注意坊間有關化驗的資料。

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：伍瑋瑋、鄧凱文

