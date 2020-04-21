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【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案　分別從英國及美國返港

社會 16:34 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

新增4宗個案全部有外遊紀錄。

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和，4月20日出現零確診個案後，衞生防護中心今日（21日）再公布最新疫情，新增4宗確診個案，年齡介乎13至39歲，全部有外遊紀錄，累計確診個案增加至1029宗，另外一宗是疑似個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出公布的新增４宗確診個案，一名13歲留學英國女生染病，另外一名25男患者也是從英國返港， 38歲女患者及39歲男患者從美國返港，今日沒有新增的本地個案。

38歲女患者（第1027宗個案）由2月至4月20日留在美國，在4月15日出現喉嚨痛、肌肉痛及鼻塞，留醫伊利沙伯醫院。

39歲男患者（第1028宗個案）在4月20日返港，他未來港時已經有不適的徵狀，例如肌肉痛及鼻塞。

13歲女留學生（第1029宗個案）入住聯合醫院，她在4月20日返港，沒有明顯的徵狀。至於第四宗是25歲男患者（第1030宗個案），在2月26日至4月20日留在英國，也是沒有明顯徵狀。

港府延長限聚令等社交距離措施14天，避免疫情反彈。（林宇翔攝）

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衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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衞生防護中心總監黃加慶指出現時新冠病毒的感染，直至有效疫苗出現前，相信檢測是非常重要，但病毒抗體測試未有標準化，是否可以針對新冠病毒仍然未知，可以出現假陽性的情況出現，相對核酸的測試都比較遲數天才有結果，故此及早找出患者的作用非常有限。

現時抗體測試是研究層面，不過應用在臨床或者篩查上仍然未成熟，呼籲市民要注意坊間有關化驗的資料。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文
 

疫情 傳染病 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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