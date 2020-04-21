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【十八年後的終極告白】誤傳何遠東腸生瘤出血用衛生巾　東東親講身體近況

娛樂 17:32 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

何遠東澄清腸道腫瘤傳閒。

有份參演TVB新劇《十八年後的終極告白》的何遠東，近年憑在《心理追兇Mind Hunter》、《降魔的》等的精湛演出而受到關注。身材屬肥胖的何遠東，高峰時期曾達280磅，導致腸道出問題。可是網傳他生瘤，何遠東接受TOPick專訪表示屬誤傳，並非事實。

在2018年，何遠東曾透露，以前食快餐的煎炸食物當正餐，結果導致腸內有瘜肉，有次在工作期間因瘜肉爆裂而不斷出血，何遠東更要向身邊的女同事和家人請教如何用日用及夜用衞生巾，何遠東記得自己當時需要用23厘米的衞生巾。

何遠東非常喜歡吃東西，不過現在已有所節制。（取自何遠東IG）

何遠東問同事借衞生巾

何遠東回憶說：「當時在拍《來自喵喵星的妳》，幸好Aimee（陳豪太太）生小朋友，令我有時間入醫院檢查，發現是瘜肉，也慶幸發現及時，不然會瘜肉惡化便很容易成癌症。」

可是，有次何遠東忘記帶衞生巾，幸好有女同事慷慨借出。幸好現在何遠東已康復：「我身體曾經出問題入醫院檢查，幸好沒事，這是很久以前的事，現在身體健康，腸道也健康。」

【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車

何遠東現在比以前更注意健康。（經濟日報圖片）

【十八年後的終極告白】蕭徽勇60日減60磅肥佬變型佬　「鬼仔強」蔬果汁斷食改善健康問題

誤傳何遠東生瘤

之後，何遠東注意飲食，現時體重由高峰時期的280磅減至220磅，也會多吃蔬果和乳酪，他每星期至少3日吃1斤菜心作為晚餐，幫助腸道健康。

可是，因為曾有報道把何遠東腸內生瘜肉誤寫為生瘤，於是令網上一直流傳此說法甚至令媒體誤報。

對此何遠東表示：「那個不是我，胃有事是我的家人，她已經離開人世，我相信她在天堂很快樂，這個經歷令我人生改變很多，更珍惜和愛護身邊的人。」

現在的他經已康復，不再以快餐當正餐，從外形上可見，比起高峰時期清減不少：「我無腫瘤，大家不用擔心，被媽媽聽到嚇死！」

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記者：鄭嘉瑤

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