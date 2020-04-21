【公關災難】蔡嘉欣貼行山相失言　竟稱「感謝疫情」惹批評

▲ 蔡嘉欣一時失言隨即惹來網民批評。（蔡嘉欣IG圖片）

落選港姐蔡嘉欣不時大派福利，她最近貼出行山照片並感謝疫情，隨即惹來網民批評。蔡嘉欣留言回應網民且更改帖文用詞，將「感謝疫情」改成「這段日子」。

蔡嘉欣最近與家人到千島湖行山，並合照留影。

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▲ 蔡嘉欣於千島湖留倩影。（蔡嘉欣IG圖片）

▲ 蔡嘉欣與家人一起行山。（蔡嘉欣IG圖片）

她最新的帖文寫道：

這段日子

喚醒了我們家沉睡多年的運動基因🤣

咁多年黎從未同屋企人行過山😂

不過為了響應政府的限聚令

我地5人家庭

每次只能4人出動

繼上星期 佢地4個自私行

今日終於成功賣甩我家姐

不過我覺得作為呀妹...

下次都係尊重敬畏家姐好

下次讓返個位俾你

我？

都係 #netflixandchill 好了

#呀妹累了...

#真心累死

#搞唔掂

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▲ 蔡嘉欣參加去年的香港小姐入行。（蔡嘉欣IG圖片）

蔡嘉欣為失言解釋

蔡嘉欣本來寫下「感謝疫情」，不少網民紛紛留言評擊她，問她：「為何要感謝疫情？」有網民則提醒蔡嘉欣作為公眾人物必須小心用詞。

她之後留言解釋指自己並沒有看輕疫情嚴重性的意思，並表示：「只是想表達在艱難的疫情下，我們還是可以找到值得感謝感恩的事，勉勵大家在逆境中依然能有好的心態，保持正能量。」

▲ 蔡嘉欣現經營時裝生意。（蔡嘉欣IG圖片）

蔡嘉欣參加去年的《香港小姐競選》後為人認識，賽前一直被視為大熱的她最終只能擠身最後五強，其後則簽約成為TVB旗下藝人。蔡嘉欣於大學時期修讀時裝設計，也曾擔任模特兒，她曾與前男友兼TVB藝人吳子冲合夥開設時裝店，二人分手後仍有繼續經營時裝生意。

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