【動物森友會】全城熱玩動森無人島釣魚　$9000一條皇帶魚真身是「地震魚」預兆大地震

▲ 全城熱玩的《動物森友會》玩家期待釣到皇帶魚，真身是「地震魚」預兆大地震。

新冠肺炎疫情未止，港人都減少外出抗疫，不少人都留在家中打機，令任天堂Switch的遊戲《集合啦！動物森友會》大熱，全城瘋玩到無人島上釣魚。當中一種名為「皇帶魚」的罕有魚類更成為玩家心急想釣到的魚類，但原來現實生活中民眾卻不願見到「皇帶魚」，皆因這種魚又名「地震魚」，其出現可能是一場強烈地震和海嘯的預兆。

日本向來有傳說指，每當皇帶魚在沙灘出現，就將會發生地震。而皇帶魚本身是棲息在200公尺至1000公尺的深海水域，所以平時捕獲的紀錄極少，有日本漁民甚至稱皇帶魚為「龍宮使者」。

安格里亞魯斯金大學動物學講師Rachel Grant認為，皇帶魚可能確實有感知天災的能力，因為在地震前夕，地殼岩石會釋放帶電粒子，引發一系列化學反應，使動物生活環境受到改變，被迫遷移。

富山縣魚津市的魚津水族館飼養員西馬上總（Kazusa Saiba）表示，皇帶魚等於地震先兆的理論完全沒有科學根據，但不會100%否定這個可能性。一來可能是因為全球暖化影響，也可能是因為地震前海底地殼有微妙變動，使水流攪動，把皇帶魚推上水面。不過，日本地質學教授荒牧鎮雄稱，近期沒有收到地殼活動增加的報告，呼籲民眾不必擔心。

311大地震前曾出現20條皇帶魚

富山縣漁民於2019年1月28日在北海岸發現長達4米、已死亡的皇帶魚，皇帶魚隨即被送至鄰近的水族館研究。隨後又有漁民用漁網捕到2條皇帶魚，令該季所捕獲的皇帶魚總數達7條。

早於2011年的311大地震前，日本民眾曾在海岸發現約20條「地震魚」，因此2019年皇帶魚再現日本海岸，令不少日本民眾擔心將會有一場強烈地震和海嘯。

責任編輯：王俊賢