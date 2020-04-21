【十八年後的終極告白】陳山聰曾歷「四失」陷人生谷底　浪子回頭靠運動走出困境

▲ 陳山聰歷事業低潮歷靠跑步走出困境，為新劇戒四大元素大方曬肌。

陳山聰新劇《十八年後的終極告白》昨晚（20日）在TVB首播，一向有運動習慣的他在劇中大騷操肌成果。但其實陳山聰體重曾經達190磅，後來經歷事業與感情低潮，山聰決意減磅，更透過跑步重新領會人生。

在《十八年後的終極告白》內，陳山聰演一位黑社會成員，更在劇中展膊上陣打擂台騷肌。雖然山聰一向有運動習慣，但為在劇集中有更好表現，開劇前他為了鍛鍊肌肉下了不少苦功，除加緊操練，還要配合節食，過程中戒油、鹽、糖之餘，甚至減少飲水讓身體更「乾身」，以更可展示出肌肉線條。

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▲ 陳山聰與何啟南在擂台上騷肌。（《十八年後的終極告白》劇照）

▲ 陳山聰高峰期曾達190磅。（資料圖片）

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山聰歷「四失」陷低潮

現時一身肌肉的山聰，亦曾經歷「肥仔」時期，身高5呎11吋的他體重一度高達190磅，當年的山聰正在經歷「四失」時期，失業、失戀、失財及失形象，人生瞬間跌落谷底，為了減壓狂吃加上壓力問題令他體型暴漲。

由於當時沒有工作，山聰決定跑步減肥，為了避開一直追蹤他的傳媒，也只好於清晨5時多開始跑步，慢慢練成習慣。

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▲ 陳山聰在新劇中經常騷肌。（（《十八年後的終極告白》截圖）

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跑步走掉負面情緒

此運動習慣漸令山聰「上癮」，並開始參加跑步比賽，由十公里到半馬、全馬。

他因此獲得更健康的身體、生活以及一班同樣熱愛運動的朋友。同時，山聰亦因跑步而有了不一樣的覺悟：「如果走不同負能量，你就永遠在那個漩渦之中。」

處於低潮時期的山聰曾經想過退出娛樂圈，跑步令他反思，覺得人生不應繼續自怨自艾，同時他亦自問最愛當演員，希望可以繼續在這個行業一直發展。

結果去年憑《金宵大廈》而人氣急升，事業有新突破。此外，太太更陀B，山聰將「升呢」做爸爸展開人生另一頁。

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