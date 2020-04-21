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【齊心抗疫】惠康送醫護及DSE考生威露士免洗搓手液　一文看清換領方法

精明消費 16:37 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

惠康推醫護及考生優惠。（圖片來源：惠康Facebook）

繼早前惠康推出一系列專屬醫護的優惠，昨日（20日）惠康在Facebook宣布支持應屆文憑試（DSE）考生，考生憑准考證可換「威露士免洗搓手液50ml連矽膠匙扣」1件。

惠康及旗下超市Market Place by Jasons一同推出優惠，給予醫護和應屆考生支持。醫護可憑購物免費換領威露士酒精搓手液1支（50毫升）；應屆DSE考生可免費獲贈「威露士免洗搓手液50ml連矽膠匙扣」1件。

應屆考生換領免洗搓手液詳情：

惠康表示各位考生只要到惠康向收銀職員出示有效2020年香港中學文憑考試准考證，無需購物，即可免費獲贈「威露士免洗搓手液50ml連矽膠匙扣」1件，為大家考試加油。

醫護人員換領免洗搓手液詳情：

據早前惠康在Facebook宣布，為感謝一眾醫護無私付出，於每周推出十大精選貨品（如咖啡、奶茶、能量棒、洗衣液及杯麵），讓醫護人員享有半價優惠。

醫護人員凡購買任何產品，更可免費獲贈威露士酒精搓手液1支（50毫升），以表支持和關愛。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：陳珈希

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