【歌神真實一面】蕭潮順爆阿Sam生活日常　金牌製作人揭許冠傑完騷後內心感受

▲ 蕭潮順大爆許冠傑生活日常一面。

許冠傑早前舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，於疫情嚴峻下以歌聲為港人打氣，充滿正能量，更成全城討論話題，甚至引爭議。今次歌神網上演唱會的製作總監蕭潮順接受TOPick專訪指，阿Sam由04年復出開演唱會，到今年再出手以歌為港打氣，也帶來正面的回響。

蕭潮順說：「能為港人帶來歡樂，阿Sam覺得好開心，亦有一種凝聚力。」

其實蕭潮順跟阿Sam相知相識近40年，在他眼中這位歌神富有學識，不斷求進步，令二人十分投契。

【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議 宣布完整版演出任睇一個月【附連結】

▲ 蕭潮順跟許冠傑認識近40年。（黃建輝 攝）

歌神許冠傑看淡得失

歌神許冠傑本月12日舉行一小時網上演唱會，錄得達644萬人次觀看，掀起話題兼令全球關注，身為製作總監的蕭潮順坦言感到開心，可以為港人於疫情嚴峻下舒困，完全附合阿Sam開演唱會的初心。

縱然外間討論激起千層浪，歌神阿Sam內心卻平靜如止水，蕭潮順說：「他是否好興奮？又不會吧，他是高人，一個『神』，沒甚麼所謂。跟他說外間議論紛紛，他答：『笑駡由人』。可能他在娛樂圈時間太長，明白無論有幾多人讚，明日的生活都一樣要過。他真是為了出來帶歡樂給大家，之後又返回家湊孫。」

【緣盡則散】將「歌神」許冠傑視為王子 黎彼得自喻乞丐：兩個世界的人走在一起很過癮

▲ 早前許冠傑舉行網上演唱會為港人打氣。 （健康旦提供）

盼更多歌手效法許冠傑

阿Sam的音樂富有凝聚力，只因為他寫的歌反映民生疾苦，令大眾有共嗚：「他寫的歌曲跟香港生活環境有關，我入行幾廿年接觸過不同的歌手，覺得他是真正的創作歌手，有7成歌曲由他一手包辦，他對社會的觀察及生活的歷鍊也滲進歌詞內。」

蕭潮順謂許冠傑作為廣東歌的鼻祖，今次開網上演唱會起著牽頭的作用，他跟阿Sam均希望其他歌手可以效法：「他覺得已經做了該做事，是時候交捧給其他人，香港幾壇都有幾百位歌手，由他們幫回自己的班底，已經是一個很大的數目，希望每位歌手為行業出份力，這是阿Sam開演唱會的初心。」

【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam多年來用同一把結他 拆解許冠傑黑色結他背後意義

▲ 許冠傑跟蕭潮順透露完騷後的感受。（取自facebook）

阿Sam零架子

蕭潮順於80年代初加入無綫音樂組，當年他參與不少歌手的MV拍攝，亦因此跟阿Sam結緣，除替阿Sam拍《沉默是金》及《日本娃娃》MV外，當年更為阿Sam拍攝演唱會LD，而這位巨星在蕭潮順眼裡是很友善：「他雖然是巨星，但完全不擺架子，為人很gentleman。」

2004年，蕭潮順為阿Sam復出演唱會擔任製作總監，二人合作近16年合作無間，因為那份信任及做事認真，令二人保持長久友誼。

「阿sam是一個好認真的人，當年要拍攝一段於演唱會播放的片段，結果我剪輯28次才令他滿意，至近年剪輯兩次阿Sam已收貨，合作過程令我了解阿Sam做事認真，以及大家建立了默契。」

▲ 許冠傑很重視家庭生活。

蕭潮順認識的阿Sam完全沒有明星包袱，生活貼地又喜愛家庭生活：「他根本不是明星，只是一個歌手，每天都會自己去買報紙及點心，住大埔的街坊一定好清楚。另外他很重視家庭，經常一家老幼走在一起，跟家人很和諧。」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：游艾維